Krásný Gól? Kdepak. Fotbalista se pochlubil půvabným úlovkem v ložnici

V době koronavirové pandemie a vynucené herní pauzy je o líbivé fotbalové akce a góly pochopitelně nouze, zato příběhy a fotografiemi sportovců se to v karanténě na sociálních sítích jen hemží. Jejich řady čerstvě rozšířil i mexický záložník Jonathan dos Santos, který poslal do světa důkaz milostného románku s americkou instagramovou modelkou Amandou Trivizas. Prý omylem, ale věřte mu to...