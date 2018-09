Jarolímem ani v Rusku pohrůžky prozatímní důvěrou neotřásly. Teď mě to nezajímá, tvrdí před duelem se sbornou

Samo sebou přitom oba trvají na splnění úkolů, které dostal před rokem po prohře v Severním Irsku, jíž kvalifikační blamáž české reprezentace v bojích o postup na MS 2018 vyvrcholila.

Úkol první zněl dosáhnout na první místo ve skupině a postoupit mezi evropskou elitu o soutěž výš, což už teď zavání tak trochu utopií. Zvláště, když Ukrajinci porazili po české reprezentaci i Slováky a s šesti body v tříčlenné skupině dominují.

Český tým chce napravit selhání s Ukrajinou

Jan Tauber

„O to víc nás teď musí mrzí čtvrteční ztráta v Uherském Hradišti, protože i bod by byl lepší než prohra. Ukrajina by neměla plný počet bodů a postupové šance by byly větší," povzdechl si Jarolím v Rostovu na Donu, kde by měl v pondělí vpodvečer v zápase s ruskou sbornou splnit i druhý úkol, jenž dostal od strahovských vládců.

Tedy okamžitě zlepšit herní projev, jímž se jeho tým až dosud prezentoval.

„Proto chci, abychom proti Rusku navázali na druhý poločas v Uherském Hradišti, který vyzněl herně podstatně lépe než první. Bohužel nikoli výsledkem, i když stejně jako jsme utkání prohráli, mohli jsme ho i vyhrát," znovu se Jarolím vracel k partii s Ukrajinci a hledal v ní poučení pro konfrontaci proti sborné.

Na Rusko s novým rozestavením

V jednom jasno má - opustí systém se třemi stopery, který ve čtvrtek v první půli absolutně nefungoval.

„Pochopitelně že i v sestavě udělám změny. Vynucené, neboť Schick laboruje s bolavým tříslem a Petráka přepadla viróza, takže uvidím, jak na tom budou, ale i nevynucené. Sám bych byl rád, kdyby byl náš herní projev ke koukání a k tomu navrch přidali i dobrý výsledek. Bylo by ostatně smutné, kdybychom nechtěli uspět a vyhrát," vykládal Jarolím, jako by byl se strahovskými nadřízenými v názorech zajedno a jejich slova ho nikterak nezasáhla.

Proč by měla, když před konfrontací s Ukrajinou, stejně jako po ní tvrdil, že sil a energie má pořád dost a dost a že by se musel zbláznit, kdyby na podobné pohrůžky myslel?!

Národní tým na tréninku před zápasem s Ruskem

Jan Tauber

Teď už ovšem zazněly pomalu jako ultimátum, které se doneslo i k hráčům. „Dobré je, že trenér zatím zůstává, protože kdyby ho v polovině srazu odvolali, ničemu by to nepomohlo. On mužstvo poskládal, silnou pozici má, drží se a uvidíme, jak to bude dál," nepopíral Jaromír Zmrhal, že i do reprezentačních řad slova fotbalových vládců dolehla.

„Situace je jaká je a záleží na vedení, jak ji zhodnotí," přidával se Radim Řezník, ale hned dodal: „Ale na nás záleží samo sebou také. Na tom, jak budeme hrát."

Zato trenér Jarolím se tváří, jako by na něho slova o tom, že strahovská generalita k jeho odvolání prozatím nesáhne a počká si na výkon a hru proti Rusům a poté na bodový zisk ze zápasů Ligy národů na Slovensku a na Ukrajině nikterak nedolehla, natož aby ho před přátelskou konfrontací s Ruskem rozhodila.

„Nebudete věřit, ale já to neřeším. Až k tomu dojde, začnu se tím zabývat. Teď mě to skutečně nezajímá," reagoval na přímý dotaz.

Možná s vírou, že po partii se sbornou bude konečně alespoň trochu lépe, třeba s vědomím, že na rozhodnutí strahovské generality jeho reakce nejspíš stejně pramálo změnila.