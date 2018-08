Skuhravý o tragédii v Janově: Po mostě se nemělo vůbec jezdit

Jak vás zasáhlo neštěstí v Janově?

Je to hrozný neštěstí. Já jsem právě tady. Zasáhlo mě to rozhodně hodně, protože tohle je nezodpovědnost určitých lidí. Na mostě se nemělo vůbec jezdit, byla tam nedokončená práce. Most v tom místě, kde k sesuvu došlo, nebyl tak silnej... Je to hrozná tragédie. Zemřeli nevinní lidé, a navíc tu je teď svátek (Ferragosto). Lidi jedou na dovolenou i s dětma a pak přijde tohle... Za tohle někdo zaplatí.

Jak moc důležitý byl tento most pro dopravu v Janově?

To je hlavní tepna. Příjezd do přístavu, do centra. Hlavní tepna z celé Evropy. Teď je celé město izolované. V podstatě celá Ligurie (oblast, ve které Janov leží).

Pamatujete podobnou tragédii?

Ne. Tohle je největší tragédie. Naposledy se něco podobného stalo v roce 1992, kdy tu byly povodně. To byla ale přírodní katastrofa, za tohle může selhání lidského faktoru.

Co může takové neštěstí udělat s atmosférou ve městě?

Představte si, že tu máte Ferragosto. Pro Italy to je důležitý svátek a teď přijde tohle... To ovlivní úplně všechno. Hlavně život lidí ve městě. Není to pro ně vůbec jednoduchý. Je to obrovský zásah do života.

O víkendu začíná Serie A. Jak naruší toto neštěstí přípravu fotbalistů?

Myslím si, že nikdo na začátek ligy nemyslí. Tohle je tragédie převyšující zájem o fotbal.