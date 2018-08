Šílené požadavky chuligánů Lazia Řím: Ženy na posvátné místo nepatří, zakažte jim vstup!

Připadá vám, že "tvrdá jádra" některých českých klubů jdou často za hranu? Pak rozhodně stojí za to podívat se na ultras italského Lazia Řím, protože ti své počínání dovedli opravdu k "dokonalosti". Fanoušci klubu totiž sepsali petici požadující, aby byl do jejich sektoru zakázán vstup ženám.

Jsou neblaze proslulí svým chováním. Ultras Lazia Řím se celkem běžně zapojují do bitek nejen s příznivci soupeřova týmu, ale i s policií. A ani rasismus není pro řadu jejich členů rozhodně neznámým pojmem.

Teď však svoji aktivitu ještě vygradovali. Sepsali totiž petici, kde vyzývají, aby byl ženám zakázán přístup do jejich sektoru. Důvod? Dle jejich názoru se jedná o posvátné místo, kam druhé pohlaví rozhodně nepatří.

Svůj požadavek vyjádřili ještě před úvodním zápasem nové sezóny s tím, že vstup na tribunu pro ultras by měl být ženám striktně zakázán. Ti by podle nich měli využívat jiné části stadiónu.

Požadavky fanoušků Lazia Řím jsou hodně netradiční

Svůj pamflet otitulkovali názvem "Pro ženy, manželky a přítelkyně". Konkrétní požadavky, které se zde objevují, požadují, aby žádné ženy neměly přístup především do prvních deseti řad tribuny pro ultras. "Ti, kdo na stadiónu chtějí strávit romantický bezstarostný den, by radši měli jít do jiných sektorů," píše se v prohlášení.

V minulosti byl klub již několikrát pokutován za rasistické projevy fanoušků, kteří se netají sklony k rasismu nacismu či antisemitismu.

Náladu fanouškům Lazia nezlepšil ani úvodní zápas nové sezóny, ve kterém jejich tým prohrál na domácím hřišti s Neapolí 1:2.