Legendární Kanárek o slavném kouči: O fotbale toho moc nevěděl, mě zničil

Drsné vyřizování účtů. A nikoliv z očí do očí, ale přes média. Legendární brazilský fotbalista Roberto Carlos uměl během hráčské kariéry hodně tvrdě vypálit a byly z toho krásné góly. Teď se ovšem bývalý brazilský reprezentant tvrdě opřel do trenéra Roye Hondgsona, který jej vedl v Interu Milán. „O fotbale toho moc nevěděl," nešetřil anglického kouče.

Fanoušci mají Roberta Carlose v paměti jako levého obránce, který má v noze dynamit. Během sezony 1995/96, kdy hrával v Interu Milán, se ale Kanárek pořádně trápil. Hodgson ho totiž přeškolil na záložníka a Brazilec i po letech tuhle změnu jen těžko rozdýchává. „On mě tím zničil. O fotbale toho moc nevěděl," svěřil se 46letý Roberto Carlos listu Marca.

Vysvobození přišlo s přestupem do Realu Madrid, kde získal třináct trofejí. Fotbalista si o něj sám řekl, bál se, že by mohl přijít o místo v brazilské reprezentaci. „Odešel jsem do Madridu za trenérem Capellem, to byl nejdůležitější kouč mého života," lebedil si spokojeně Carlos, jenž je považovaný za jednoho z nejlepších levých obránců v historii.

Hodgson naopak dál působil na San Siru a dostal se s Interem až do finále tehdejšího Poháru UEFA, tam ale milánský klub prohrál po penaltovém rozstřelu s německým Schalke 04.