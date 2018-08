Poprvé jsme se o výsledek strachovali, přiznal hrdina Slavie Hušbauer

„Hráli jsme hodně na riziko a po brance, kterou hosté snížili a měli i další šance, jsme mohli znovu inkasovat. Ten první můj gól byl po dlouhém autu, hosté míč odvrátili ke mně a já to zkusil z jedničky trefit, povedlo se to, gól to byl hezký. Ten druhý z penalty už byl pro uklidnění. Opava nás v závěru zatlačila, to jsme na podzim nepoznali, ale v nastavení jsme výhru pojistili, to je důležité. Určitě nám to pomůže i před úterním duelem předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev," pravil dvougólový střelec a současně kapitán sešívaných Josef Hušbauer.

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský po utkání konstatoval: „Utkání bych rozdělil na dvě části. Od první do sedmdesáté minuty jsme hráli dobře a měli spoustu šancí. V té druhé jsme pak trochu ztratili půdu pod nohama díky výbornému výkonu Opavy. Zápas jsme měli dohrát ve větším klidu. Ale Opava je dobře organizovaný tým, velmi dobře fyzicky připravený. Měli i další šance. My jsme poztráceli zbytečně moc míčů, chybovali jsme v rozehrávce. Měli jsme proměnit víc šancí, kterých jsme měli dost. Když nedáte, pak inkasujete z nějaké akce. Naštěstí jsme ten třetí gól přidali."

Hosté podali v Edenu sympatický výkon. „Ukázali jsme srdce. Je pravda, že v první půli jsme dostali gól, když nás Slavia zatlačila. Po změně stran jsme zvedli hlavu a mohli uhrát i bod. Zahodili jsme ale obrovské šance. Nevím proč, když tyhle situace hráči na tréninku proměňují. Může to být kombinace dřeváctví, nervozity i přemotivovanosti. Věřím, že body brzy přijdou," přál si kouč Opavy Roman Skuhravý.

„V první půli jsme byli na kolotoči, ve druhé už jsme sahali po bodu. Zápas jsem si užil, vždyť v zimě jsem přemýšlel, jestli kvůli problémům s kolenem budu vůbec hrát fotbal. Myslím si, že jsme podali dobrý výkon, bohužel bez bodů. Začátek pro nás byl těžký. Potřebujeme co nejdřív získat alespoň jeden, a pak už to půjde," povídal gólman Vilém Fendrich. „Do branky šel proto, že jednička Vojtěch Šrom má vážné zdravotní problémy s dcerou, a zdraví a rodina jsou na prvním místě před sportem," vysvětlil Skuhravý.