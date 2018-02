I zkušený hráč může prožít v utkání krizi. Ale ne všichni, nechápe trenér Kučera výkon Baníku

Proč jste utkání, na které jste se celou zimu připravovali, prohráli?

Od začátku jsme se snažili být aktivní a do takové patnácté dvacáté minuty byla naše hra účinná. Nicméně jenom v napadání, kde jsme dokázali Slovácku zamezit v kombinaci. I tak se z toho soupeři podařilo dvakrát vyjet a navíc jsme hned z první střely na branku dostali gól a utkání jsme od té chvíle dohrávali v křeči. Slovácko zalezlo, čekalo na brejky, bylo to bojovné a urputné utkání. Hodně mě výsledek mrzí.

Nebylo chybou, že jste nasadil od první minuty sedm nových hráčů?

Mohla to být chyba, mohl jsem postavit jinou jedenáctku, měl jsem dvě tři jiné varianty. Ale chtěl jsem doma hrát ofenzivně. Proto hrál Jirásek místo Hlinky, Pazdera místo Bredy a rozhodoval jsem se mezi De Azevedem a Granečným. V konečném důsledku ale nikdo z jedenácti hráčů nepředvedl nadstandardní výkon. Na hřišti nebyl nikdo, kdo by si zasloužil pochvalu, celá jedenáctka odvedla podprůměrný výkon.

Dokážete vysvětlit, proč tak zkušení fotbalisté, kteří nastoupili za Baník, utkání nezvládli?

I zkušený hráč může být pod tlakem, nervózní, může se během zápasu dostat do krize. Ale nepočítal jsem s tím, že krize dopadne na celý tým. Mladí i starší hráči musejí hrát daleko lépe. Bylo to utrápené a v křeči. Výkon byl opravdu špatný.

Jak moc výkon ovlivnila nesehranost? Chyběla překvapivá kombinace, zkažených přihrávek bylo strašně moc.

Možná se projevila, hodně situací jsme po zisku balónu hráli zpět a umožnili Slovácku dostat se do obranného bloku. Tím jsme přišli o moment překvapení. Problém byl také v tom, že všechny centry končily na hlavách soupeře už na přední tyči.

Nasazení bylo podle vás v pořádku?

Prvních dvacet minut splňovalo parametry, pak jsme začali být u míčů pozdě. Slovácko je na tom velmi dobře kombinačně, když jim dáte prostor. A my jim ho dali.

Asi jste si vstup do jara představovali odlišně. Jak vnímáte aktuální situaci?

Máme pořád 11 bodů a do konce je třináct kol. To je realita. Samozřejmě, že nikdo před zápasem nepočítal s tím, že utkání nezvládneme. Málo lidí si připouštělo možný nezdar. Doufám, že to byla facka, která nás nepoloží. Měla by nás naopak nakopnout. Hráči vědí, v jaké jsme situaci. Je potřeba to urvat za každou cenu. Když to nejde fotbalově, musí zvolit hráči jednodušší řešení. To ale na hřišti chybělo. Nikdo nešel do jednoduchých věcí typu lehkých narážeček.