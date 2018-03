Kanté je taky prcek, a jak válí! Rozhoduje hlava, poukazuje posila Sparty

Jeho přestup se docela táhl. Podrobně se radil s rodinou, pak záložník z Gabonu přece jen do Prahy vyrazil. „Jsem tady kvůli Lize mistrů. První místo už je složité, ale usilujeme o druhou příčku, abychom se dostali do předkola,“ líčí Guélor Kanga, zimní posila fotbalové Sparty. Přišel z CZ Bělehrad, v jejímž dresu vstřelil Letenským gól loni v létě v předkole Evropské ligy.

Tomáš Rosický před Vánoci ukončil kariéru. Kreativitu přišli středové řadě Sparty vtisknout Rumun Stanciu a Afričan Kanga. Spolu s Mavubou docela povedená trojka. Mavuba totiž měří jen 171 centimetrů, Stanciu 170 a Kanga dokonce 167...

„Na hřišti si rozumíme. Nejdůležitější je hrát dobře fotbal, ne jestli jsou fotbalisté vysocí nebo malí. Všechno řídí hlava. Takový N'Golo Kanté z Chelsea je taky malý, přitom skvělý hráč," poukazuje Guélor Kanga v rozhovoru pro klubovou televizi na francouzského reprezentanta s mírou 168 centimetrů.

„Pokud my tři budeme hrát dobře s míčem a zásobovat útočníky přihrávkami, aby mohli dávat góly, nebude problém, že je někdo v záloze malý," ujišťuje Afričan.

První gól dal z penalty, další slibuje zdálky

Hned v premiéře proti Liberci jistil tři body proměněnou penaltou, kterou vzal kapitánovi Davidu Lafatovi.

„Trenér mě před zápasem určil, že pokud by byla penalta, mám ji kopat já. Nevěděl jsem, že David jako kapitán zahrává pokutové kopy pokaždé. Jsem tady nový, a ještě úplně nevím, jak to přesně chodí. Budu plně respektovat, pokud bude penalty kopat on. Respektuji také vše, co v klubu dokázal," omlouvá se Kanga.

Mužstvu by měl nabídnout hlavně góly ze hry. Často střílí z dálky.

„Doufám, že přijdou brzy. Umím se do rány opřít, dal jsem několik gólů z 30, 35 metrů. To je pro mě výzva, protože se chci zapsat do srdcí fanoušků," přeje si.

V reprezentaci má slavného spoluhráče.

„Máme dobré hráče, například Pierre-Emerick Aubameyang je dnes v Arsenalu a Gabon je na něj hrdý, je to momentálně náš nejlepší hráč. Ale myslím, že jsou také hrdí, že já jsem se prosadil v Evropě a můžu hrát za Spartu," pochvaluje si Kanga.

Letenským fanouškům se zase předvede v nedělním ligovém duelu se Zbrojovkou. Zápas Sparta - Brno se hraje od 18:00, přímý přenos vysílá O2 TV Sport, on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.