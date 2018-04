Slávisté si spravili chuť po prohře se Zlínem. Od vítězství se odrazíme, doufá střelec gólu Tecl

„V týdnu pak nebyla nálada v kabině nic moc. Jsme strašně rádi, že jsme utkání se Zbrojovkou zvládli a konečně jsme nedostali gól. Zvedne nás to psychicky. Od tohoto zápasu se můžeme odrazit," tvrdil střídající útočník Stanislav Tecl, který devatenáct minut před koncem rozhodl po rohu hlavou o třech bodech pro slávisty. „Dostal jsem dobrý balón. Když jsem šel na hřiště, věřil jsem, že gól vstřelíme. Jsem hrozně rád, že se to povedlo mně," liboval si sedmadvacetiletý forvard, který zaznamenal padesátou branku v nejvyšší soutěži. „Ani jsem to nevěděl. Kéž bych ještě v kariéře přidal hodně dalších," přál si.

Podle Tecla si tým z Edenu připsal nesmírně důležitou výhru. „Remíza by byla v boji o druhou příčku málo, vždyť další mužstva se na nás už dotahují. Byl to ovšem hrozně těžký zápas. Brno na nás bylo dobře připravené, počínalo si hodně agresivně. Bylo to bojovné utkání bez velkého množství šancí na obou stranách. O to jsou tři body cennější," měl jasno.

Rovněž slávistický trenér Jindřich Trpišovský připustil, že se nehrál žádný pohledný fotbal. „Na těžkém terénu to byla spíš taková válka. Domácí si počínali jednoduše, rvali se o každou píď trávníku. Tušili jsme, že to bude duel o jednom gólu. Jsem hrozně rád, že jsme nakonec střetnutí výsledkově zvládli. Z jedné standardky jsme byli šťastnější. Střídající Tecl nám při dobývání brněnské branky moc pomohl. A musím pochválit i naše fanoušky, kteří nás celý zápas vytrvale povzbuzovali," vzkázal Trpišovský příznivcům Slavie.

Zbrojovka sice herně za pražským celkem příliš nezaostávala, ale už ve čtvrtém střetnutí v řadě neskórovala a v tabulce zůstává dál na sestupové patnácté příčce. „Nezasloužili jsme si se Slavií prohrát," byl přesvědčený brněnský záložník Martin Juhar. „Místy jsme si vytvořili tlak, ale bohužel nám tam zase nic nepadlo. Jsme strašně zklamaní. Herně na tom teď nejsme špatně, ale bohužel se od nás odvrací štěstíčko," mrzí ho.

Juhar měl na mysli i vynucené střídání zraněného Pavlíka, jehož na závěrečnou necelou půlhodinu nahradil ve stoperské dvojici Vraštil, který původně nastoupil na kraji obrany. „Pavlíkovy centimetry nám při klíčové standardce možná chyběly," mínil Juhar. Podle prvních zpráv není Pavlíkovo zranění vážné a měl by se v příštím kole do brněnské sestavy vrátit.

Kouč Zbrojovky Roman Pivarník svůj celek navzdory porážce za předvedený výkon pochválil. „Velmi dobře jsme zahráli i před týdnem proti Karviné. Bohužel máme z těchto dvou zápasů jen bod," posteskl si. „Už potřebujeme nutně začít střílet góly. Snad se nám to konečně povede v dalším utkání na Slovácku," doufal.