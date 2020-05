Nebudu čekat až se někdo zraní, vysvětluje odchod z Vítkovic Výtisk

Pozice čekajícího hráče je pro 38letého Výtiska ale nepředstavitelná. Proto se rozhodl kontrakt, který měl platit ještě příští sezonu, ukončit. „Přiznávám, byl to šok. Řekli mi, že chtějí hrát jiným stylem a prostě jim do toho nezapadám. Že bych byl sedmý osmý bek a pak by se vidělo. Ve svém věku ale nebudu čekat, zda se někdo zraní," vysvětluje Výtisk rozhodnutí z Vítkovic po čtyřech sezonách podruhé v kariéře odejít.

Náznaky, že by s vámi trenér Trličík nepočítal, jste neměl?

Neměl. Řekli mi, že se mnou nepočítají se mnou do základní sestavy a já jsem to přijal. Jenom mě mrzí, že jsem se to nedozvěděl dřív. Končit nechci, cítím, že můžu ještě hrát, v tomhle jsem měl jasno hned. Proto jsem nepřijal hezkou nabídku jít trénovat mládež.

Na to stát trenérem se ještě necítíte, nebo zatím nechcete?

Já to cítím tak, že ještě ne. Že chci hrát. Nejsem ten, kdo je rád, že ráno vstane z postele a bolí ho při tom celé tělo tak, že se nemůže rozejít. Chuť do hokeje pořád mám, proto kariéru hráče ještě nechci ukončit a dát se na trénování. Proto jsem se rozhodl, že ve Vítkovicích rozvážu smlouvu.

Už se vám nějaká nabídka rýsuje?

Neříkám, že nabídky nemám. Ale teď, jak je ta doba taková špatná, tak všichni zvažují. Navíc teď vyšlo, že se možná uzavře extraliga, takže je to zase o něco složitější. Zatím nemám nic konkrétního, ale doufám, že se něco objeví. Já se o to porvu a věřím, že si ještě zahraju.

První ligu byste neodmítl?

Mám nějaké náznaky tímto směrem a neříkám, že bych nešel. Ale prioritou je nejvyšší soutěž. Věřím, že nějaká nabídka z extraligy přijde a že ještě nějaké zápasy přidám.

Jan Výtisk během vyhlášení ankety Hokejista sezony.

Vlastimil Vacek, Právo



Už jste toho v extralize prošel dost. Hrál jste v šesti klubech. Bylo by pro vás schůdné se znovu stěhovat někam na druhý konec republiky?

Už by to bylo těžší, ale kdyby to bylo na rok, tak jsme doma bavili, že bychom to zvládli. Jezdili by za mnou, v tomhle mám velkou podporu. Ale kompletní stěhování celé rodiny to už ne.

Mrzí konec v mateřském klubu o to více, že se vrací Zbyněk Irgl, s nímž jste ve Vítkovicích začínal?

Mluvili jsme spolu a říkali si, že by bylo fajn, kdybychom tu kariéru, kterou jsme spolu před nějakým tím pátkem nakopli, i společně uzavřeli. To bohužel nevyšlo, Zbyňa se vrací a já odcházím. To je hokej.