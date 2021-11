Končím, mám svou čest! Šéf litvínovského fanklubu na protest proti Růžičkovi rezignoval

V hokejovém Litvínově je v posledních dnech všechno, jen ne klid. Vedení Vervy v úterý překvapilo, když po výhrách nad Spartou a v Plzni odvolalo z funkce hlavního trenéra Vladimíra Országha a nahradilo jej Vladimírem Růžičkou. První reakce přišla hned vzápětí. Na protest proti příchodu bývalého reprezentačního kouče rezignoval předseda oficiálního fanklubu Severočechů Ropáci on Tour Jan Ptáček.

„Chtělo by to sakramentsky dlouhý komentář... Pořád jsem doufal, že na to nedojde. Že majitel hokejového klubu nemůže změnit svoje rozhodnutí, které již jednou učinil. Nespolupracovat s osobou, kterou provází korupční minulost, za kterou byl odsouzen. Navíc z hokejového prostředí. Stál o něj Guma (bývalý předseda představenstva litvínovského klubu), dostal tuhle odpověď a já byl v tu chvíli na vedení (majitele) svým způsobem pyšný," rozepsal se Ptáček na svém facebookovém profilu.

Narážel tak na Růžičkovou minulost spojenou s kauzou Palaščák. Osmapadesátiletý trenér, který nároďák dovedl ke dvěma titulům mistrů světa, byl před pěti lety odsouzen za to, že na jaře 2012 a v květnu 2013 coby kouč a generální manažer Slavie převzal sponzorský dar od podnikatele Miroslava Palaščáka. Peníze prý ale úmyslně nepředal klubu a nechal si je.

Soud Růžičkovi uložil pokutu ve výši 400 tisíc korun za zpronevěru. Podezření, že chtěl úplatky od některých rodičů, aby jejich děti mohly hrát hokej, policie prověřovala několik měsíců, důkazy o údajné korupci ale nezískala.

Když se Ptáček v úterý dozvěděl, že Litvínov se přeci jen rozhodl na střídačku angažovat svého odchovance, rozhodl se k razantnímu kroku.

„Ptám se: Změnilo se něco? Rozsypat klub a vše v co něm bylo dobrého se už povedlo příchodem generálního ředitele, ale Růžička jako trenér? Co se změnilo? No nic. Je na čase se na dobu určitou rozloučit. Než skončí oba dva," zmiňuje Ptáček kromě Růžičky i Pavla Hynka. Jeho práci v Litvínově kritizuje nejen část fanoušků Litvínova, ale třeba i jedna z legend klubu Martin Ručinský.

„Smutné to loučení - končím s okamžitou platností na pozici předsedy fanklubu litvínovského hokeje Ropáci on Tour. Končím s návštěvami zimního stadionu Ivana Hlinky na zápasy A týmu vyjma pracovních povinností. S těmito osobami spolupracovat nehodlám a nebudu. Já svoji čest mám a myslel jsem, že i náš polský majitel (většinovým majitelem klubu je skupina Unipetrol)," uzavírá Ptáček.