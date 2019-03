Turnaj se uskuteční od 10. do 26. května a samostatné Slovensko hostí MS podruhé v historii. Ve slovenské metropoli se konaly šampionáty v letech 1959 a 1992, kdy je v tehdejším Československu spolupořádala s Prahou.

Čeští hokejisté budou hrát ve skupině B v Bratislavě. Do turnaje vstoupí v pátek 10. května proti Švédsku a následně narazí ještě na Norsko, Rusko, Lotyšsko, Itálii, Rakousko a Švýcarsko. Zápasy ve slovenské metropoli se uskuteční na Zimním stadionu Ondreje Nepely s kapacitou pro 10 055 diváků.

Skupina A (Košice):

Kanada USA Finsko Německo Slovensko Dánsko Francie Velká Británie

V Košicích pojme tamější Steel Arena 8378 fanoušků a v základní skupině A se v ní představí Kanada, USA, Finsko, Německo, Slovensko, Dánsko, Francie a Velká Británie.

Právě Velká Británie si v elitní kategorii MS zahraje poprvé od roku 1994. Po roční pauze zaviněné sestupem se na světovém šampionátu představí Italové.

Skupina B (Bratislava):

Švédsko Rusko Česko Švýcarsko Norsko Lotyšsko Rakousko Itálie

Oproti nasazení skupin, které vytvořil žebříček Mezinárodní hokejové federace po skončení loňského světového šampionátu v Dánsku, využili pořadatelé práva na změnu, aby domácí Slovensko hrálo v Košicích.

Program zápasů základních skupin MS v hokeji 2019:

Den Čas Skupina Zápas Pá 10.5.. 16:15 A Finsko - Kanada Pá 10.5.. 16:15 B Rusko - Norsko Pá 10.5.. 20:15 A USA - Slovensko Pá 10.5.. 20:15 B Česko - Švédsko So 11.5. 12:15 A Dánsko - Francie So 11.5. 12:15 B Švýcarsko - Itálie So 11.5. 16:15 A Německo - V. Británie So 11.5. 16:15 B Lotyšsko - Rakousko So 11.5. 20:15 A Slovensko - Finsko So 11.5. 20:15 B Norsko - Česko Ne 12.5. 12:15 A USA - Francie Ne 12.5. 12:15 B Rusko - Rakousko Ne 12.5. 16:15 A Dánsko - Německo Ne 12.5. 16:15 B Itálie - Švédsko Ne 12.5. 20:15 A V. Británie - Kanada Ne 12.5. 20:15 B Lotyšsko - Švýcarsko Po 13.5. 16:15 A USA - Finsko Po 13.5. 16:15 B Rusko - Česko Po 13.5. 20:15 A Slovensko - Kanada Po 13.5. 20:15 B Norsko - Švédsko Út 14.5. 16:15 A V. Británie - Dánsko Út 14.5. 16:15 B Itálie - Lotyšsko Út 14.5. 20:15 A Německo - Francie Út 14.5. 20:15 B Švýcarsko - Rakousko St 15.5. 16:15 A USA - V. Británie St 15.5. 16:15 B Švýcarsko - Norsko St 15.5. 20:15 A Německo - Slovensko St 15.5. 20:15 B Rusko - Itálie Čt 16.5. 16:15 A Kanada - Francie Čt 16.5. 16:15 B Švédsko - Rakousko Čt 16.5. 20:15 A Finsko - Dánsko Čt 16.5. 20:15 B Česko - Lotyšsko Pá 17.5. 16:15 A Francie - Slovensko Pá 17.5. 16:15 B Rakousko - Norsko Pá 17.5. 20:15 A Finsko - V. Británie Pá 17.5. 20:15 B Česko - Itálie So 18.5. 12:15 A Dánsko - USA So 18.5. 12:15 B Lotyšsko - Rusko So 18.5. 16:15 A Kanada - Německo So 18.5. 16:15 B Itálie - Norsko So 18.5. 20:15 A V. Británie - Slovensko So 18.5. 20:15 B Švédsko - Švýcarsko Ne 19.5. 16:15 A Německo - USA Ne 19.5. 16:15 B Rakousko - Česko Ne 19.5. 20:15 A Francie - Finsko Ne 19.5. 20:15 B Švýcarsko - Rusko Po 20.5. 16:15 A Francie - V. Británie Po 20.5. 16:15 B Švédsko - Lotyšsko Po 20.5. 20:15 A Kanada - Dánsko Po 20.5. 20:15 B Rakousko - Itálie Út 21.5. 12:15 A Finsko - Německo Út 21.5. 12:15 B Česko - Švýcarsko Út 21.5. 16:15 A Slovensko - Dánsko Út 21.5. 16:15 B Norsko - Lotyšsko Út 21.5. 20:15 A Kanada - USA Út 21.5. 20:15 B Švédsko - Rusko

V případě postupu do čtvrtfinále bude hrát Slovensko s jistotou v Bratislavě, kde šampionát také vyvrcholí. Pokud by skončilo v základní skupině první, nebo druhé, nebude se muset stěhovat před bojem o semifinále třetí tým skupiny A do Bratislavy a naopak poputuje do Košic druhý celek ze skupiny B.

Program Čechů v základní skupině B na MS 2019:

Den Čas Zápas Pá 10.5. 20:15 Česko - Švédsko So 11.5. 20:15 Norsko - Česko Po 13.5. 16:15 Rusko - Česko Čt 16.5. 20:15 Česko - Lotyšsko Pá 17.5. 20:15 Česko - Itálie Ne 19.5. 16:15 Rakousko - Česko Út 21.5. 12:15 Česko - Švýcarsko

Po triumfech na předloňském MS v Kolíně nad Rýnem a loňském v Kodani budou na Slovensku útočit na zlatý hattrick Švédové. Vyhrát MS třikrát za sebou se jako poslednímu národnímu týmu podařilo České republice v letech 1999 až 2001.

Rozpis zápasů play off MS v hokeji 2019: