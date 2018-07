Jižní Morava na nohou. Kempný ukázal fanouškům slavný Stanley Cup

„Když jsem ho poprvé zvedl nad hlavu, promítl se mi celý život. Byl jsem plný emocí, prostě nepopsatelný pocit, který si budu pamatovat do konce života. Ale až teď si člověk uvědomuje, čeho vlastně dosáhl. Moc si cením, kolik přišlo lidí," liboval si 27letý bek po hektickém ale zároveň vydařeném dnu.

Nejslavnější hokejová trofej planety dorazila do Česka po třech letech a úterý si ji naplno užíval právě Kempný. Nejprve ji zavezl do rodného Hodonína na Zimní stadión Václava Nedomanského, kde panovalo velké pozdvižení.

Nachystaná akce měla odstartovat v pravé poledne, už dlouho před jejím začátkem se však před branami stadiónu sdružovaly desítky lidí, kteří se těšili na vzácnou návštěvu ze zámoří.

Kempný vytáhl trofej z hnědého Fordu Mustang, v obležení dychtivých příznivců a za doprovodu šikovných bubeníků se prodíral skoro půl hodiny do útrob zaplněné haly, kde mu tleskaly zaplněné ochozy.

„Vidět Stanley Cup na vlastní oči je neuvěřitelný zážitek. Poštěstilo se mi to už podruhé. Jako malý jsem byl v Třebíči, když v roce 2000 vyhrál pohár Patrik Eliáš," rozplýval se jeden z fanoušků v modrém tričku s logem brněnské Komety.

Trejd ke Capitals Kempnému zachránil kariéru v NHL

Kempný si poté s diváky vychutnal sestřihy svých gólů nejen z NHL, ale i z extraligy, KHL, reprezentace a zhlédl také záběry z dětství, které běžely na velkoplošné obrazovce umístěné za jednou z branek. Během ceremoniálu diváci Kempnému častokrát aplaudovali.

"Jsem moc rád, že jsme ten pohár dostali sem a že si to společně můžeme užít," usmíval se letošní vítěz Stanley Cupu, který uplynulou sezónu zahájil v Chicagu a do hlavního města Spojených států byl vyměněn v únoru. „Trejd do Washingtonu mi dá se říct zachránil kariéru v NHL. Všechno si tady sedlo a tohle je výsledek," pochvaloval si. Barvy Capitals bude hájit i v příštím ročníku, vždyť nedávno uzavřel s klubem novou čtyřletou smlouvu. „Řešil jsem to i na dovolené a měl hlavu těžkou jako balón. Díky bohu to ale klaplo," oddechl si.

Fandové se s Kempným a nablýskanou trofejí vytrvale fotografovali a sbírali cenné autogramy až do patnácté hodiny. S téměř šestnáctikilogramovým pohárem se obránce Washingtonu následně přesunul do brněnské DRFG Arény, kde si radostnou euforii ze začátku června připomněl ještě s několika tisícovkami příznivců Komety, jejíž dres několik let oblékal. I v Brně se dočkal parádní atmosféry. Podél mantinelu prošel s pohárem až na pódium, kde ho moderátor přivítal slovy: „Vítej doma, šampióne!"

Štafetu přebírá Vrána

Kempný vzápětí potěšil burácející fandy, když prohlásil, že na Brno vzpomíná s láskou a povyprávěl jim o svých prvních hokejových krůčcích. „Začínal jsem v osmi letech v Břeclavi, protože v Hodoníně byla tenkrát vietnamská tržnice," tvrdil oblíbenec kapitána Capitals a ostrostřelce Alexandra Ovečkina. „Je to pohodový chlapík a dělá srandu v šatně. Na druhou stranu je to hrdý Rus, což dává dost najevo. K této trofeji nám ale hodně pomohl," ujišťoval.

Ve zbytku odpoledne se už v aréně věnoval podpisům a focení s fanoušky. Ukořistit snímek s hokejovým grálem chtěli všichni, jenže ne na každého se vzhledem k časovým omezením dostalo. Brňané přesto odcházeli domů spokojeni, navíc Stanley Cup z Česka ještě nemizí.

Štafetu oslav ve středu přebírá Kempného spoluhráč Jakub Vrána, jenž pohár představí v Praze.