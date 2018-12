Český hokejista si za napadení rozhodčího deset zápasů nezahraje. A ještě dostal pokutu

"Vedení klubu odsuzuje nesportovní chování Filipa Bajteka a potrestalo ho vysokou finanční pokutou," uvedlo vedení Nových Zámků na klubovém webu. "Vážíme si práce rozhodčích, a i když ne vždy je jejich výkon optimální, je nepřípustné je jakkoliv napadat - ať už slovně nebo fyzicky," dodalo.

K incidentu došlo v 15. minutě první třetiny a Bajtek za něj dostal pětiminutový trest plus osobní trest do konce utkání. Nové Zámky nakonec na ledě maďarského celku prohrály 2:6 a v tabulce jim po 31 kolech patří šesté místo těsně na hranici postupu do čtvrtfinále.