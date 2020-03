Na Slovensku z toho bylo pořádné haló! Třaskavá kauza má nakonec zásadní obrat

„Rozhodnutí akceptujeme a jsme rádi, že ukončilo traumatizaci zejména sportovní veřejnosti, vyvolanou prvním rozhodnutím. Rychlá, okamžitá a pohotová reakce výkonného výnoru (SZLH) zabránila oslabení důvěry jména našeho klubu a vytváření dojmu, že jsme si titul přidělili sami," uvádí na svých oficiálních stránkách Banská Bystrica, která o novém rozhodnutí informovala.

Nesouhlas s původním verdiktem Ligové rady a korunovací Banské Bystrice se nelíbilo většině extraligových klubů.

Druhý Slovan Bratislava i třetí Košice se například rozhodly vrátit stříbrné resp. bronzové medaile, který jim byly uděleny.

Banská Bystrica se tak nakonec svého čtvrtého titulu nedočká. „Faktem však zůstává, že jsme trojnásobní mistři Slovenska v ledním hokeji. Během této předčasně ukončené sezony jsme do toho dali všechno a můžeme jen konstatovat - Vyhráli jsme, co se dalo! Vyšší moc rozhodla, že jsme nemohli vyhrát všechno, co jsme chtěli," reaguje klub.

„Jedna menší traumatizace společnosti skončila, nyní se již můžeme všichni soustředit na reálné problémy, které nám aktuálně způsobuje pandemie. Věříme však, že přijatá opatření zaberou, budeme se všichni i nadále chovat zodpovědně a brzy se opět setkáme na stadionech při kvalitním hokeji," uzavírají Banskobystričtí.

Ligové rada udělila titul Banské Bystrici na svém zasedání 12. března 2020. Hokejisté a vedení klubu se dokonce fotografovali s mistrovským pohárem na banskobystrickém náměstí, za co si vysloužili vlnu kritiky.