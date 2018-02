Legendy Couthard a Doohan si odvezly z Prahy cenné trofeje

Šestačtyřicetiletý David Coulthard vyhrál 13 GP formule 1, dvaašedesátkrát stál na stupních vítězů, v roce 2001 byl vicemistrem světa, a ještě čtyřikrát skončil třetí. Dvaapadesátiletý Mike Doohan získal v letech 1994-1998 pět titulů mistra světa v nejsilnější kategorii motocyklových závodů na okruzích, celkem vyhrál 54 GP, pětadevadesátkrát stál na stupních vítězů a ve světovém šampionátu byl ještě dvakrát druhý a jednou třetí.

Co pro Vás znamená Zlatý volant, resp. Zlatá řídítka za celoživotní přínos světovému motoristickému sportu?

Coutlhard: „Sice už nejsem profesionální závodník, mám však stále velmi rád to prostředí a také lidi, kteří se v něm pohybují. Ať už jde o sportovce nebo členy jejich týmů či organizátory, jsou to lidé zvyklí na tvrdou práci. Jsem rád v jejich přítomnosti, protože těmto lidem je profesionální přístup k práci vlastní. Je pro mne velkou ctí, že jsem byl u vás v Čechách oceněn za svůj celoživotní přínos motorsportu. Vážím si i toho, že jsem Zlatý volant dostal z jezdců formule 1 jako třetí po Michaelu Schumacherovi a mém dlouholetém týmovém kolegovi z McLarenu Mikovi Häkkinenovi. Chtěl bych poděkovat pořadatelům a také všem fanouškům motorsportu. I já sám jsem samozřejmě stále jeho velkým příznivcem."

Doohan: „Bohužel to není první cena za celoživotní přínos. (smích) V určitém věku dospějete do bodu, když už jste dost starý na to dostávat podobná ocenění. Dostat takovou cenu v České republice je pro mě výjimečné, protože právě zde jsem v roce 1994 vyhrál svůj první světový titul díky vítězství Grand Prix na okruhu v Brně. Když jsem byl požádám o účast na tomto Galavečeru, ani jsem o tom nemusel dlouho přemýšlet."

Znáte nějaké české závodníky a máte s některým bližší vztah?

Coulthard: „Z těch mladších jich příliš mnoho neznám. Díky mému příteli a rovněž letitému členovi týmu McLaren Pavlovi Turkovi jsem se párkrát potkal s Janem Kopeckým na závodech rallye v Monte Carlu, kde bydlím. Mému synovi je nyní devět let a závodí v motokárách, takže se díky tomu pomalu začínám orientovat mezi mladšími závodníky."

Doohan: „Abych byl upřímný, neznám jich až tolik. Znám se s Karlem Abrahamem. Dokonce bydlíme ve stejném domě v Monte Carlu, takže tam na sebe občas narazíme. Mít českého jezdce v MotoGP je skvělou vizitkou pro vaši zemi. Doufám, že Karel inspiruje nějaké mladší závodníky z Česka. Přál bych mu, aby si vydobyl pozici, která mu zajistí lepší techniku. Bez toho nejlepšího, co je k mání, je v této disciplíně obtížné uspět. Karel odvádí skvělou práci, i když to možná není na první pohled z jeho umístění zřejmé. Kdyby ho někdo posadil na tu nejlepší motorku, myslím, že bychom byli příjemně překvapení tím zlepšením."

Co teď děláte po skončení kariéry a sledujete dál svůj sport?

Couthard: „Mám toho momentálně spoustu. Pracuji pro Channel 4, což je britský televizní kanál, který vysílá přenosy z formule 1. Mám výrobní firmu, eventovou agenturu, pracuji se značkami jako Mercedes, Red Bull nebo Adobe. Mám tedy velké štěstí, že se mi daří být nadále propojený se světem sportu, potkávám se spoustou zajímavých lidí. Toto považuji za jednu z vůbec největších výhod toho být sportovcem. Máte tak velmi pestrý život, který není jen plný sportu, ale také lidí z nejrůznějších oblastí lidského konání."

Doohan: „S tou aktivitou se to snažím nepřehánět. (smích) Doprovázím zde v Evropě svého syna, který také závodí, což mi zabere spoustu času. Doma v Austrálii mě zaměstnává naše letecká firma. Jsme největší společnost v Austrálii, která se zabývá pronájmem a prodejem letadel pro soukromou leteckou přepravou, především pro obchodní klientelu. Spolupracujeme s firmou Jetcraft, která je světovou jedničkou v této oblasti, kde já mám na starosti Austrálii a Nový Zéland. Letectví pro mě bylo skvělým výtahem ze světa závodění. V té době jsem měl své vlastní letadlo a tohoto luxusu jsem se nechtěl vzdát, tak jsem si z toho zkusil udělat byznys. Máme za sebou už řadu let úspěšné činnosti, zaměstnáváme spoustu lidí a prodáváme nejvíc letadel v Austrálii."

Jak se Vám líbilo vyhlášení, zažil jste podobné akce v zahraničí?

Couthard: „Viděl jsem velmi profesionálně uspořádanou událost, která hladce a bez časových zádrhelů propojila spoustu lidí, ať už sportovců nebo zástupců automotive. Skvěle jsem si tento večer užil."

Doohan: „Jsem velmi příjemně překvapený. Podobných akcí jsem už navštívil mnoho a ze zkušenosti vím, že nikdy přesně nemůžete vědět, čím vás akce přivítá. Vypadá to tady opravdu krásně a večer měl hladký průběh, takže jsem si to užil. Překvapil mě počet kategorií. Závody trucků, kategorie pro ženy, motokáry."

Dovolím si ještě jednu otázku na Davida. V roce 1998 jste se stal patronem autodromu v Mostě. Jak na to vzpomínáte?

Coulthard: „Vzpomínám si na to velmi dobře. Dokonce mám dodnes symbolický klíč k tomuto okruhu ve svém muzeu ve Skotsku. Vím, že od té doby má okruh nového vlastníka a prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Spolu s Brnem a dalšími okruhy jde rozhodně o skvělé místo pro závodění a těším se, že se tam někdy podívám na všechny ty změny, kterými areál prošel."