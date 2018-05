Exploze v cílové rovince, závod plný ran. Kolosy už zase řádí

Kdepak, lepé hostesky kolem okruhu si na rozdíl od formule 1 vzít nedají. Mistrovství Evropy tahačů začalo prvním podnikem v italském Misanu. Start obhájce titulu Adama Lacka byl kvůli nedávné operaci slepého střeva do poslední chvíle v ohrožení. Nakonec mu v průběžném pořadí patří páté místo. V přiloženém videu se můžete podívat, kolik ran si rozzuřené kolosy na trati uštědřují.

Grid Girls mají v šampionátu tahačů dál velký prostor, piloti hřmotných vozů však nejsou žádné baletky.

Adam Lacko by mohl vyprávět. Třeba první nedělní jízdu odkroužil s proraženou pneumatikou. "Jak jsem dojel do cíle, jak mě odmávli, tam mi pneumatika explodovala a prolétla kolem kabiny. Skrčil jsem se, jak jsem se lekl. Naštěstí to dopadlo dobře," líčí jednu z dramatických scén.

Hned na startu další jízdy zase dostal obrovskou ránu, po níž přestalo fungovat řízení. Více v přiložené reportáži.