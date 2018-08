Defekty Kopeckého nezastavily, posedmé vyhrál Barum rallye

Kopecký si tak na českých tratích připsal 23. výhru v řadě a nezastavily jej ani tři sobotní defekty. Po první etapě šestatřicetiletý rodák z Opočna ztrácel na Lukjaňuka 16,7 sekundy, dnes ale odstup od rána snižoval a tři rychlostní zkoušky před koncem rallye se dostal do čela.

"Za posledních pár roků to byla jedna z těžších Barumek. Sami jsme si způsobili problémy a sami jsme se z toho pak museli dostat zpět," řekl Kopecký, který podobnou stíhací jízdu absolvoval i před týdnem na Německé rallye. A i tam ji zvládl. "Nějaká zkušenost tam byla, ale takovou zkušenost nerad opakuji. A povedlo se mi to hned po týdnu, což není nejlepší vizitka," pousmál se Kopecký.

Lukjaňuk skončil stejně jako loni druhý. "Souboj s Kopeckým jsem neřešil. Soustředíme se pouze na mistrovství Evropy," řekl Lukjaňuk, jenž si upevnil vedení v průběžném pořadí seriálu. Jeho hlavní sok Bruno Magalhães z Portugalska byl až devátý. "Dnes jsme špatně volili pneumatiky a neděle nebyla tak dobrá jako sobota. Ale získali jsme hodně bodů a to je důležité. O titulu je ale předčasné hovořit. Nikdy neříkej hop, dokud nepřeskočíš," dodal ruský jezdec.

Problémy s pneumatikami měl i Sordo

Problémy s proraženými pneumatikami měl i Sordo. Člen továrního týmu Hyundai na Barumce poprvé startoval s vozem kategorie R5 a nakonec se probojoval na pomyslné stupně vítězů.

"Musím říct, že to byla opravdu pěkná rallye. Jsem rád, že jsem tady mohl být, užil jsem si to. Dobrý výsledek by byl, kdybych vyhrál. Pro mě ale tentokrát nebylo nejdůležitější, kolikátí jsme. Další chlapi byli opravdu rychlí a já jsem nevěděl, co můžu očekávat," řekl Sordo, který před startem oficiálně mluvil o tom, že chce vyhrát.

Neoficiálně ale šestý muž průběžného pořadí MS přiznával, že to s ohledem na neznalost a specifičnost českých tratí moc reálné není. "S ohledem na fakt, že jsem tady byl poprvé, to pro mě bylo složité. A kvůli počasí to bylo ještě těžší," poukázal Sordo na proměnlivé počasí, které o víkendu panovalo. Často pršelo a na tratích bylo místy hodně bláta.

Jakeš těsně pod stupni vítězů

Těsně pod stupni vítězů zůstal Miroslav Jakeš, jehož v cíli dělily od Sorda jen tři desetiny sekundy. "Třetí místo bylo blízko, ale na druhou stranu jsem udělal tolik chyb, že když se to sečte, tak jsme mohli bojovat o první. Možná to bude za pár dní mrzet, ale teď jsme spokojení," řekl Jakeš.

Třetím nejlepším Čechem byl nakonec osmý Jaromír Tarabus, nehoda v posledním měřeném testu připravila o šesté místo Filipa Mareše, který mohl udělat výrazný krok ke konečnému druhému místu v MČR. Ve Zlíně se totiž příliš nedařilo ani průběžně třetímu Janu Černému, čtvrtý Václav Pech do cíle nedojel.

Závěrečným závodem MČR bude Rallye Příbram, která se pojede 13. a 14. října.