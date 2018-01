Kolomý smutným rytířem Dakaru, legendární navigátor si nestěžuje

Čtyřicátý ročník Rallye Dakar je minulostí. Oba piloti týmu Tatra Buggyra Racing dorazili zdárně do cíle. Martin Kolomý se musel kromě soupeřů prát i s nepřízní osudu, přesto svůj kamión dovezl až do argentinské Córdoby jako celkově jedenáctý. Martin Šoltys dokázal při své premiérové účasti dojet do cíle na dvanácté pozici. V přiloženém videu se můžete podívat na závěrečnou reportáž.

Když smůla, tak se vším všudy. Martin Kolomý se po ztrátě ze 3. etapy dlouho rval dopředu, a když už se zdálo, že by časové manko dohnal, srazil ho na kolena v poslední etapě kardan. Do cíle závěrečné speciály, která bývá vždy plná zástupců médií a fanoušků, přijel za deště do naprosto prázdné zóny jako úplně poslední závodník.

Smutný pohled na bojovníka, který se celý závod rval s jakoukoliv nepřízní, hlavně aby svou Tatru dotáhl vždy do cíle.

„Po všech pekelných etapách byla ta poslední ještě větší peklo, protože na začátku nám únavou praskl kardanový kříž, který zřejmě nezvládl rozbíječky v minulé etapě. Podařilo se nám to ale opravit a druhé peklo začalo, když jsme odstartovali. Zjistili jsme, že na trati už jsou všude domorodci a že je normálně otevřená pro veřejnost. Ještě do toho začalo pršet. Měli jsme tam docela prekérku, protože jsme měli na přejezd jen čtyři hodiny a vůbec jsme nevěděli, jak stíháme, musel jsem topit co to šlo. Ale jsme v cíli, stihli jsme to a nevyřadili nás, takže dobrý," líčí Kolomý v tiskové zprávě poslední etapu a je rád, že je bez zdravotní újmy v cíli.

Šoltys se dotkl hvězd

Druhý pilot týmu Martin Šoltys dojel do cíle při své premiérové účasti zdárně na dvanácté příčce. „Když jsem viděl, jak postupně vypadávaly hvězdy, ke kterým já několik let vzhlížel, tak jsem si říkal: To je zázrak, že ještě pořád jedeme. Jsem opravdu moc spokojený," usmívá se.

Svůj 26. Dakar má úspěšně za sebou legendární navigátor Josef Kalina. „Obecně vzato, já nemám žádné důvody ke stížnostem. Splnil jsem dva hlavní úkoly. Dotáhnout to s posádkou do konce, což byl nejhlavnější cíl. Druhý úkol byl spíše osobní - abych rallye vydržel a abych jim to svým věkem nepokazil. Což se mi také podařilo. Takže se cítím úplně skvěle," libuje si 68letý Kalina v cíli.

Tým Buggyra zaznamenal také malé vítězství, když motor Gyrtech ve speciálu Maz dokázal skončit celkově druhý. Postaral se o to Bělorus Vjazovič. „Je příjemné sledovat, že se náš motor pohybuje opravdu v naprosté špičce a je to jen další důkaz, že jdeme správným směrem," komentuje úspěch ředitel vývoje Robin Dolejš.