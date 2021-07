Olympijské hry v Tokiu pokračují nedělním programem, v němž se představuje řada českých reprezentantů. Do prvního kola tenisového pavouka v deblu vstoupila Karolína Plíšková, která si poradila s Francouzkou Alize Cornetovou 6:1, 6:3, pohodový postup ve čtyřhře slaví i Krejčíková se Siniakovou, když porazily tchajwanský pár Sie Jou-tie, Sü Tie-jü 6:2, 6:1. Do boje jdou i Petra Kvitová a Tomáš Macháč, do čtyřhry pak duo Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová. Čeští basketbalisté vstoupili do turnaje výhrou 84:78 proti Íránu. Nedělní program můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz