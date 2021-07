Olympijské hry v japonském Tokiu pokračují středečním programem, v němž se představí řada českých reprezentantů. Basketbalisté nastupují do svého druhého zápasu ve skupině. Duel proti Francii začíná ve 14:00. Barbora Seemanová plavala finálový závod na 200 m volným způsobem a vedla si skvěle. Novým českým rekordem se dostala na celkově šesté místo. Mezi Evropankami byla dokonce nejlepší. V judu bojoval neúspěšně debutant na OH David Klammert, jenž prohrál v kategorii do 90 kg s Izraelcem Kochmanem . Tenistka Markéta Vondroušová bude hrát na olympiádě v Tokiu o medaile ve dvouhře. Ve čtvrtfinále jí po prvním setu vzdala Španělka Paula Badosaová. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková napodobily v nervózním duelu s Australankami Sandersovou a Bartyovou svou krajanku a postoupily do semifinále čtyřhry.