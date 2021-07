Zlatý pátek pro Česko! Kajakář Jiří Prskavec si dojel pro své první olympijské zlato ve vodním slalomu a judista Lukáš Krpálek proti Gruzínci Tušišvilimu vybojoval své druhé zlato za sebou, tentokrát však v té nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Tenistky si poprvé na hrách užily volno, finálové zápasy jsou na pořadu až o víkendu. V pátek se rozdělilo 21 sad medailí, mezi nimi i první v atletice, a to za běh mužů na 10 000 metrů.

Koulařka Markéta Červenková do finále neprošla

Je to tam! Lukáš Krpálek je znovu zlatý

Judista Lukáš Krpálek se raduje z postupu do olympijského finále.

Vít Müller v cíli olympijského rozběhu na 400 m překážek, páté místo znamená těsný postup do semifinále.

Skifař Jan Fleissner si jede ve finále C na olympijských hrách v Tokiu pro čtvrté místo, celkově skončil šestnáctý.

Krpálek je dvojnásobným olympijským vítězem

Judista Lukáš Krpálek obhájil své vítězství z Ria. Tentokrát však dokázal zvítězit v té nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Ve finále si poradil s Gruzíncem Guramou Tušišvilim, kterého porazil ikonické hale Budókan na ippon. Bronz získali olympijský vítěz z let 2012 a 2016 Teddy Riner z Francie a Rus Tamerlan Bašajev.

Nejprve porazil v osmifinále Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků na ippon. Čtvrtfinálovou bitvu proti Uzbekovi Oltibojevovi vyhrál způsobem wazari.

Lukáš Krpálek (vlevo) v osmifinále s Džavádem Mahdžúbem.

V semifinále si ve zlatém skóre poradil s domácím Hisojaši Harasawou, kterého porazil už ve finále mistrovství světa v roce 2019. Tentokrát však nerozhodlo napomínání Japonce, ale Krpálkovo wazari.

Judista Lukáš Krpálek porazil v semifinále Japonce Hisajošiho Harasawu

Hvězdný Francouz Teddy Riner prohrál ve čtvrtfinále olympijského turnaje judistů nad 100 kg s Rusem Tamerlanem Bašajevem a třetí zlato v řadě nezískal. S prázdnou však domů nejede, vybojoval bronz.

Skifař Fleissner bere 16. příčku

Skifař Jan Fleissner obsadil na olympijských hrách v Tokiu ve finále C čtvrté místo a celkově skončil šestnáctý. Překvapivým olympijským vítězem na skifu se stal Řek Stefanos Ntuskos. Stříbro získal Kjetil Borch z Norska a bronz Chorvat Damir Martin.

Skifař Jan Fleissner si jede ve finále C na olympijských hrách v Tokiu pro čtvrté místo, celkově skončil šestnáctý.

Olympijskou vítězkou na skifu se stala Emma Twiggová z Nového Zélandu, která ve finále zajela nejrychlejší olympijský čas. Závod osmiveslic trochu nečekaně ovládli reprezentanti Nového Zélandu a Kanaďanky.

Müller postoupil do semifinále

Český atlet Vít Müller obsadil na olympijských hrách v posledním rozběhu na 400 m překážek páté místo časem 49,59 a těsně postoupil do nedělního semifinále.Těžkou pozici měla koulařka Markéta Červenková. Limit pro finále 18,80 m byl o téměř půl metru dál než její maximum. Do finále s výkonem 17,33 metru tak nepostoupila.

Český jezdec Miloslav Příhoda je v olympijské soutěži ve všestrannosti 25. po prvním dnu drezury, ve kterém absolvovalo vystoupení 42 z celkových 63 účastníků.

Prskavec zářil a dojel si pro zlato

Kajakář Prskavec je stálicí vodního slalomu a chybu udělá jen zcela výjimečně. Od prvního titulu mistra světa v roce 2015 se jen jednou vracel ze světového šampionátu bez medaile a formu potvrdil v kvalifikaci i v semifinále, které projel ze všech závodníků nejrychleji i s jedním šťouchem.

Ve finále byl hlavním favoritem a tíhu okamžiku ustál. Předvedl fantastickou bezchybnou jízdu a s náskokem více jak tří sekund si dojel pro zlato. Stříbro slaví Slovensko zásluhou Jakuba Grigara a třetí skončil Němec Hannes Aigner.

Plavec Jan Micka nepostoupil na OH v Tokiu z rozplavby na 1500 metrů volný způsob do osmičlenného finále. S časem 15:17,71 obsadil 23. místo. Ani Barbora Seemanová v kraulařské padesátce z rozplavby do semifinále nepostoupila. S časem 24,92 skončila na 21. místě.

První olympijské zlato v atletice v Tokiu získal v běhu na 10.000 metrů Etiopan Barega. Ve finiši porazil světového rekordmana Cheptegeie z Ugandy.

