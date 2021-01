Oklahoma City - Chicago 127:125 po prodl. Chicago v NBA ztratilo náskok 22 bodů a prohrálo po prodloužení

Bulls v koncovce duelu v hale bývalého týmu svého trenéra Billyho Donovana propadli v koncovce. Stíhací jízdu domácích řídil Shai Gilgeous-Alexander, autor 33 bodů a 10 asistencí. Ještě čtyři minuty před koncem mělo Chicago k dobru 12 bodů, ale soupeř základní hrací dobu uzavřel desetibodovou sérií, kterou zakončil talentovaný rozehrávač košem s faulem 16 sekund před sirénou.

V prodloužení stejně jako na závěr normální hrací doby minul poslední pokus za tři body nejlepší střelec týmu v sezoně Zach LaVine. "Prostě jsme se složili, není o čem mluvit," řekl LaVine, který jinak nastřílel 35 bodů.

"Tenhle tým Oklahomy je nesmírně soutěživý, a i když prohrává, nezabalí to," konstatoval kouč Chicaga Donovan, který tým Thunder koučoval předchozích pět let, takže ho dobře zná. Jeho novým svěřencům to ale nepomohlo. "Přestože to v poločase bylo o 18 bodů, hráče jsem varoval, že nemáme vyhráno, že budou ještě bojovat. A taky že jo, získali na svou stranu momentum a otočili to," řekl.

"I kdybychom nakonec nevyhráli, ukázali jsme dnes večer, že se dokážeme vrátit do zápasu, což je pro náš mladý tým pokrok. Byla to opravdu dobrá reakce od kluků a vycházela od nich samotných," uvedl domácí trenér Mark Daigneault, který ještě v minulé sezoně dělal Donovanovi asistenta.

Los Angeles Lakers potvrdili pozici nejlepšího týmu sezony, doma porazili New Orleans 112:95 a zvítězili popáté v řadě. Pošesté v sezoně měli obhájci titulu šest dvouciferných střelců, vedl je LeBron James s 21 body, 11 asistencemi a osmi doskoky.

Čtvrté výhry za sebou přidali hráči Utahu, kteří přehráli Atlantu 116:92, ale také Milwaukee. Bucks se mohli při těsném triumfu nad Dallasem 112:109 tradičně spolehnout na Janise Adetokunba, autora 31 bodů a devíti doskoků. Na druhé straně byl hodně vidět Luka Dončič, jemuž vedle 28 bodů a 13 asistencí chyběl doskok k zisku triple doublu.

Boston se vrátil do hry po problémech s koronavirem v týmu vítězstvím 124:97 nad Orlandem a po pátém úspěchu za sebou vede Východní konferenci. Nejhodnotnější výkon večera předvedl pivot Clevelandu Andre Drummond, který dovedl Cavaliers k výhře 106:103 nad New Yorkem 33 body a 23 doskoky.