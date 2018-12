Křeče i zvracení, Čechy kosí potíže. Dají doktoři Moravce včas dohromady?

Ondřej Moravec dojel stíhačku, ale nebylo mu vůbec dobře. Veronika Vítková se ani do cíle nedostala. Český biatlonový tým se při domácím dílu Světového poháru v Novém Městě na Moravě pere se zažívacími problémy. Většina biatlonistů už může odpočívat, ale Ondřej Moravec by měl jet v neděli spolu s Michalem Krčmářem závod s hromadným startem (od 11.45, ČT sport). Dají ho lékaři do kupy?