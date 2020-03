Biatlon v úplném tichu? Smutný příběh, říká Hamza. Kdo zaplatí desítky milionů?

Měla to být oslava biatlonu, na kterou se těšili závodníci z celého světa. Jenže místo hlasitého povzbuzování bude od čtvrtka do neděle ve Vysočina areně ticho, které naruší jen výstřely či pokyny trenérů. Po rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se Světový pohár v Novém Městě na Moravě kvůli šíření koronaviru pojede bez diváků, a tak šéf organizátorů i českého svazu Jiří Hamza musí vedle příprav závodů řešit i výrazné finanční ztráty, které rozhodnutí přinese.

Jak jste přijal rozhodnutí z pondělního dopoledne?

Jako holý fakt. My s tím nemůžeme nic dělat. Čekali jsme na rozhodnutí, které musíme respektovat. Nejsme z něj nadšeni, ale je třeba říct, že zdraví lidí je důležitější. Až dostaneme oficiální stanovisko, budeme jednat se státem o kompenzacích, protože ztráty jdou do desítek milionů korun.

Měl jste signály, že ze zvažovaných variant zvítězí ta kompromisní, tedy závody ano, ale bez diváků?

Já v tuhle chvíli znám to rozhodnutí jen z médií, oficiální výstup mi zatím nepřišel. Respektujeme, jak Rada rozhodla, existují samozřejmě vyšší principy než biatlon, ale musíme jednat o tom, kdo ty ztráty zaplatí.

Jednal jste v posledních dnech přímo s představiteli státu?

Byl jsem ve styku s panem Prymulou (epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví – pozn. red.), v pátek večer jsem mluvil i přímo s panem premiérem. Řekli jsme si k tomu své, rozhodnutí rozumím, ale teď je třeba si sednout a škody zklikvidovat.

Jak vysoké budou? Mluvilo se o tom, že vstupenek se prodalo za 22 miliónů korun.

Je to mnohem víc, vstupné je polovina rozpočtu, blíží se to 35 milionům korun.

Diváky, kteří si vstupenky koupili, zajímá především to, jestli dostanou peníze za ně zpět.

Určitě se s nimi budeme chtít vyrovnat, ale je to složitý proces, určitě to není tak, že bychom hned zítra vypláceli peníze zpět. Musíme jednat s pojišťovnou, s krajem, se státem, mezinárodní federací, aby se vše zaplatilo… Takže poprosím o trpělivost, nějaký čas to zabere.

Pojistka aspoň část ztrát pokryje?

Myslím, že to je vyloučeno. Podle zpráv, které mám, se na vyšší moc nevztahuje, naděje je takřka nulová.

Budete muset přijímat další opatření proti šíření koronaviru i v režimu bez diváků?

Určitě proběhnou, hygienická opatření jsou navýšena, i když to bude stát ještě další peníze, budeme muset hlídat areál, aby se do něj nikdo nedostal… Ty náklady porostou, tak věřím, že se dočkáme vstřícnosti státu, protože to je mimořádná situace.

Samotné výpravy dorazí v kompletním složení?

Nikdo se neodhlásil. My budeme připraveni s ohledem na zdraví všech, jsme ve styku s nemocnicí v Novém Městě, i krajským úřadem, vše bude připravené, není třeba dál šířit paniku.

Umíte si po skvělých kulisách v minulých letech představit, jak se bude závodit v tichu?

Nic jiného nám nezbývá. Ale bude to smutný příběh…

Jaké máte reakce od Mezinárodní biatlonové unie?

Ve styku jsme neustále, řeší se i to, jaký bude mít epidemie dopad na další závody, protože i ve Finsku už se objevily případy. Ale to nechci v tuhle chvíli předjímat.