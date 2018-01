Neregulérní závod? Biatlonisté pálili do bílé tmy. Příště střílím se zavřenýma očima, hlásil Ital

Důkazem bídných podmínek je i celkem 151 trestných kol, které štafety absolvovaly, hned jedenáct včetně té české jich bylo předstiženo o kolo a závod pro ně skončil předčasně.

Raritou byl Ital Dominik Windisch, jenž jako jediný trefil všech deset ran. „Nevím, jak je to možné, vždyť jsem musel vždycky kouknout na tabuli, jestli jsem trefil. Asi od teď budu pořád střílet se zavřenýma očima,“ smál se po závodě.

Zvažovali zrušení

Jury několikrát odkládala rozhodnutí o případném zrušení závodu, nakonec k němu nesáhla. „Podle mě byl jednoznačně neregulérní, na tu mlhu se nedalo nijak reagovat. Ale samozřejmě ti vepředu budou rádi, že se závod dojel,“ věděl český šéftrenér Ondřej Rybář.

Z jeho svěřenců nejhůře snášel mlhu Tomáš Krupčík, jenž v civilu nosí brýle nebo kontaktní čočky. „Já dost špatně vidím, i když jsou normální podmínky, teď jsem střílel do bílé plochy. Hlavně vestoje jsem jen doufal, že aspoň podle zvuku něco spadne,“ krčil rameny Krupčík, jenž na prvním úseku absolvoval čtyři trestná kola.

Po něm si křest mlhou prožil debutant v SP Ondřej Hošek, jenž jel na druhém úseku místo nemocného Jaroslava Soukupa. „Když jsem viděl to počasí, říkal jsem si, že si ze mě někdo dělá pr... To jsou nejhorší podmínky, které jsem kdy při závodě zažil. Střílel jsem do bílé tmy, a i když trestný okruh jsem ve štafetě nejel snad pět let, tady jsem jen za jeden byl nakonec rád,“ hlásil.