To naštve! Cyklista smolně přišel o historický triumf

Na úvod sezóny cyklistické World Tour se zrodil jeden velmi pozoruhodný výsledek. Cílem australského šestietapového závodu Tour Down Under projeli dva závodníci se shodným a zároveň nejlepším časem. O vítězství Jihoafričana Daryla Impeyho na úkor domácího Richieho Porta rozhodlo lepší umístění v předešlých etapách. Porte se tak velmi smolně nestal prvním závodníkem v historii, kterému by se na Tour Down Under povedlo obhájit vítězství. Závěrečnou etapu vyhrál ve spurtu André Greipel.