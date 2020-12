Na Jizerskou 50 už se nelze přihlašovat, kapacita byla omezena

Pořadatelé Jizerské padesátky ukončili kvůli horšící se pandemické situaci v zemi možnost přihlášek na únorový 54. ročník slavného závodu v běhu na lyžích. V prohlášení uvedli, že po dohodě s ministerstvem zdravotnictví byli nuceni omezit kapacitu a předčasně uzavřít registrace. Jizerská padesátka a její doprovodný program se má uskutečnit od 12. do 14. února.

Aktuálně je přihlášeno přes 5000 účastníků a pořadatelé oznámili, že dělají vše, aby již zaregistrovaní běžci o závody nepřišli. Zatím se ale nic nemění pouze na konání nedělního hlavního závodu na 50 km a pátečního sprintu, které jsou určené profesionálním účastníkům mezinárodního seriálu dálkových běhů Visma Ski Classics.

Profesionální soutěže a závody jsou ve zvláštním režimu a bez diváků možné i v pátém stupni protiepidemického systému, jak vyplývá z matice opatření PES. Česká republika se do něj přesune ze čtvrtého stupně v neděli a zlepšení situace je v současnosti v nedohlednu. Amatérský sport je naopak už ve čtvrtém stupni v podstatě paralyzován, po zpřísnění bude možné sportovat venku místo šestičlenných skupin maximálně ve dvou.

ilustrační foto

Tomáš Leixner, jiz50.cz

Jednání pořadatelů Jizerské padesátky s ministerstvem zdravotnictví mají pokračovat v polovině ledna. "Po nich by mělo být definitivně jasné, jak bude letošní ČEZ Jizerská 50 vypadat jak pro hobby, tak pro elitní běžce, ale také pro všechny fanoušky běžeckého lyžování," konstatovali pořadatelé. Momentálně pracují s variantou závodu, "kdy se co největší počet závodníků dostane na svou registrovanou trať, a přesto se potká co nejmenší počet lidí na trase i v zázemí závodu".