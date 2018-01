Hirscher se ve Schladmingu vyrovnal 54. výhrou v SP Maierovi

"Je úžasné, že jsem mohl 54. triumf oslavit tady. Samozřejmě, že to bylo velké téma, ale snažil jsem se nenechat se těmi čísly rozhodit," řekl Hirscher.

Hirscher dnes před 50.000 fanoušků porazil velkého norského rivala o 39 setin sekundy a opět si před ním upevnil vedení v průběžném hodnocení SP i v pořadí disciplíny. Třetí skončil stejně jako v Kitzbühelu Švýcar Daniel Yule, jeho odstup na vítěze už ale přesáhl dvě sekundy.

Kristoffersen, jenž o víkendu ukončil Hirscherovu vítěznou sérii, která čítala pět slalomů, byl po dojezdu finálového kola hodně naštvaný. Od diváků totiž na něho během jízdy přilétlo několik sněhových koulí.

"Marcel byl dneska lepší, tak to je. Ale to, co předvedli fanoušci, bylo neuctivé," stěžoval si Nor, jenž dlouhodobě žije v Salcburku. "Marcel a já jsme dnes jeli vlastní ligu. Je to skvělé, jak spolu bojujeme. V Kitzbühelu jsem byl rychlejší já, ve Wengenu on, dneska zase on. Uvidíme, jak to bude na olympiádě," těšil se.

Čeští reprezentanti se v Rakousku do finálové třicítky nedostali. Kryštof Krýzl zaostal v prvním kole za Hirscherem o 4,73 setiny a obsadil 45. místo, Ondřej Berndt ztratil více než pět sekund a skončil o dvě příčky níž.