Vsadit na mladé chce odvahu. Věřím, že ji budeme mít, říká ostravský kouč Bálint

Právě práce s mladými v Ostravě v posledních letech značně pokulhávala. „Není to problém jenom Nové huti, je ale dobře, že si to tady uvědomili. Aktuálně v Ostravě moc Čechů není. Ti, co měli talent, z různých důvodů utekli pryč. Mým úkolem bude vytvořit o Ostravě takové podvědomí, aby tady naopak čeští hráči chtěli jít," popsal nový asistent trenéra Dušana Medveckého Slovák Peter Bálint.

Zkušený kouč se může pochlubit pěti tituly s juniorským týmem Interu Bratislava, dlouhé roky působil i v Česku, především v Prostějově. Vedl i slovenskou reprezentaci. „Vždy, i když jsem vedl muže, jsem se snažil najít tři čtyři mladé kluky, které bych do svého týmu mohl získat. Jedním z nich je Jarda Bohačík (současný reprezentant a hráč Nymburka - pozn. aut.), kterého jsem v 18 letech vytáhl právě z Ostravy," připomněl 54letý kouč.

Stejnou práci chce nyní odvádět pro Novou huť. „Ostrava byla v posledních letech nucena sázet na cizince. To chceme změnit. Zahraniční hráči jsou pro českou ligu osvěžením, ale základ týmu by měli tvořit Češi," řekl Bálint. A první mladíci se na týmové soupisce objevili už nyní. Z Olomoucka přišel 20letý Martin Nábělek, ze Snakesu Ostrava 19letý Tomáš Havlík a z Opavy 20letý Petr Martikán. „Dát jim větší prostor vyžaduje odvahu, protože dosáhnout dobrého výsledku s nezkušenými hráči je těžké. Věřím ale, že kouč Medvecký ji má a tahle cesta je správná," řekl Bálint.

„Naším cílem je do tří let v Ostravě vybudovat tým, který bude sázet především na české basketbalisty," uvedl majitel klubu Tomáš Vrátný. Tradiční klub, který společně s USK Praha nikdy nesestoupil do nižší soutěže, chce vrátit mezi českou špičku. „Plánem na tuto sezónu a nebojíme se to říct nahlas, je play off. Chceme znovu patřit k nejlepším týmům v zemi a Peter je důkaz, že to myslíme vážně. Bude pomáhat trenérovi Dušanovi Medveckému u prvního týmu a zároveň bude jako šéftrenér mládeže dohlížet na to, abychom dokázali vychovat talentované hráče pro ligu," uvedl Vrátný.