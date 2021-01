Francie - Švédsko 26:32 O zlato na házenkářském MS si zahrají obhájci Dánové se Švédskem

Dánové, kteří ve čtvrtfinále zdolali domácí Egypt až po sedmimetrových hodech, sehráli další dramatickou koncovku. Půl minuty před koncem mohli mistři Evropy Španělé vyrovnat, ale nastřelili jen konstrukci branky Niklase Landina a Dánové v závěrečných sekundách přidali pojistku. Úřadující šampiony táhl dvanácti góly hvězdný Mikkel Hansen.

"Jsem pyšný na to, co tým dokázal. Bylo to od kluků úžasný výkon. Postoupit do finále mistrovství světa není nikdy jednoduché," radoval se kouč Dánů Nikolaj Jacobsen po zápase, který rozhodovala česká dvojice Václav Horáček, Jiří Novotný.

Před dvěma lety Dánové ve finále porazili Norsko a v neděli je čeká jiný skandinávský soupeř Švédsko. Hráči Tre kronor jsou ve finále MS poprvé od roku 2001, kdy v zápase o zlato podlehli právě Francouzům. O dva roky dříve na předchozím šampionátu v Egyptě získali svůj dosud poslední čtvrtý titul.

Házenkáři Švédska oplatili Francouzům deset let starou porážku ze semifinále díky dominantnímu výkonu. S šestinásobnými šampiony prohrávali pouze 6:7 v prvním poločase, ale během pěti minut otočili na 10:7. Bezpečný náskok si pak Seveřané udržovali i v druhé půli také díky vynikajícímu výkonu brankáře s českými kořeny Andrease Palicky.

Nejlepším střelcem vítězů byl s 11 góly Hampus Wanne. "Je to naprosto neuvěřitelné. Dokázali jsme, že se toho dá spousta dosáhnout, když se hraje jako tým," řekl Wanne.

Francouzi, kterým kvůli zranění chyběl hvězdný Luka Karabatic, utrpěli v osmém duelu v Egyptě první porážku. Stejně jako před dvěma lety je čeká zápas o bronz, tentokrát proti Španělsku, jež bude usilovat o první medaili od zisku titulu v roce 2013.