Vysoká cena za výhru. Pro Cousinse z New Orleans zřejmě skončila sezóna

Basketbalisté New Orleans zdolali v NBA druhý celek tabulky Západní konference Houston 115:113, ale přišli o podkošovou hvězdu DeMarcuse Cousinse. Sedmadvacetiletý pivot se v poslední minutě zápasu bez cizího přičinění zranil a kvůli přetržené achillovce pravděpodobně přijde o zbytek sezóny. Cleveland dovedl k výhře 115:108 nad Indianou osmým triple doublem v sezóně LeBron James.

Basketbalista New Orleans DeMarcus Cousins si v závěru utkání s Houstonem přetrhl achillovku.

Hráči New Orleans si ve druhé půli vypracovali více než dvacetibodový náskok, ale basketbalisté Rockets potom začali ztrátu stahovat. Dvanáct sekund před koncem zvýšil Cousins rozdíl ve skóre na čtyři body, druhý trestný hod pak neproměnil, po útočném doskoku se skácel k zemi a chytil se za levou nohu.

„Je to fakt smůla. Hořkosladké vítězství. Přejeme mu, aby byl co nejdřív v pořádku. Myslím, že jsme teď hráli opravdu dobře. Byla to i Cousinsova zásluha," řekl rozehrávač Jrue Holiday. Jeho spoluhráč Cousins si v nešťastném utkání připsal triple double, k 15 bodům přidal 13 doskoků a 11 asistencí.

Druhý domácí pivot Anthony Davis se postaral o 27 bodů a 11 doskoků, měl také po pěti asistencích a blocích. Hostující Chris Paul si vylepšil sezonní maximum na 38 bodů, rozehrávač Houstonu James Harden zaznamenal 23 bodů a 11 finálních přihrávek.

Philadelphia zvítězila v San Antoniu poprvé od roku 2004

James si připsal 63. triple double v kariéře za 26 bodů, deset doskoků a 11 asistencí. Na druhé straně však ztratil největší počet míčů za celé své působení v NBA - jedenáct, z toho šest v závěrečné čtvrtině.

Druhý celek Východní konference Toronto neuspěl doma proti Utahu, jenž se radoval z vítězství 97:93. Tabulkou stoupá Philadelphia, která vyhrála poprvé od roku 2004 v San Antoniu (97:78).

Jannis Adetokunbo pomohl Milwaukee 41 body a 13 doskoky k vítězství 116:91 nad Brooklynem. Lue Williams režíroval 40 body a deseti asistencemi výhru Los Angeles Clippers v Memphisu 109:100.