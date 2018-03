Do posledních zápasů musíme dát všechno, říká pivot Kopřivnice Petřík

Tak dobrou sezónu už v Kopřivnici dlouho nezažili. Po letech bojů o záchranu mají nyní velmi blízko do play off, na které někdejší ligový mistr čeká už od sezóny 2009/2010. Čtyři kola před koncem základní části patří týmu okolo trenéra Lubomíra Veřmiřovského 7. příčka s minimálním náskokem na nejbližší pronásledovatele. „Bude těžké pozici uhájit, ale máme to ve svých rukou," věří v postup do play off kopřivnický pivot Jaromír Petřík.

Porážka s Lovosicemi byla pátá z posledních pěti utkání. Nekomplikujete si cestu do play off až příliš?

Bohužel, získali jsme teď v posledních utkáních jenom bod ve Strakonicích. Nicmémě hráli jsme venku těžká utkání s mistrem (Dukla Praha), vicemistrem (Plzeň). A lehké soupeře jsme neměli ani doma. Ale musíme to zlomit. Věřím, že když jeden zápas vyhrajeme, tak už to bude dobré.

Proti Lovosicím chyběl kousek. Dohrávali jste v oslabení a prohráli o gól (28:29). Mrzí taková porážka hodně?

Vzalo nám to hodně sil, bylo to v tom oslabení vyčerpávající. Všichni jsme do toho dali všechny síly. Bohužel to nevyšlo. Rozhodovalo se v poslední desetiminutovce, kterou jsme ale nezvládli, a proto jsme prohráli.

Vnímáte tuhle porážku jako velkou komplikaci?

Prostředek tabulky je hodně našlapaný. Kdybychom vyhráli, mohli jsme být klidnější. Takhle do konce zbývají čtyři kola a je to stále otevřené.

Na záda vám dýchají Frýdek-Místek, Brno, Hranice. Dokážete místo v play off uhájit?

Věřím, že ano, i když to bude těžké. Je dobře, že s těmi týmy teprve budeme hrát a máme to tak ve svých rukou. Frýdek máme doma, Jičín, který je těsně před námi taky. Když tyto dva zápasy vyhrajeme, tak si play off můžeme zajistit.

Boje v play off Kopřivnice zažila naposledy v sezóně 2009/2010. Od té doby jste hráli pouze o záchranu. Jednou dokonce neúspěšně. Nesvazuje vás trochu nervozita?

Jsme před branami play off, máme ho na dosah. I z fanoušků je cítit, že si moc přejí, abychom se tam dostali. Je to úplně něco jiného, než na co jsme tady byli zvyklí. Proto do těch posledních čtyř zápasů musíme dát úplně všechno.