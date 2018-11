Bezesná noc, slzy při hymně... Strýcová se ale vyhecovala. Byl to její poslední duel ve Fed Cupu?

Může se stát, že v neděli už nebudete na kurtu, uvědomila jste si, že je to možná naposled, co vám diváci ve Fed Cupu fandí?

Měla jsem velké emoce už před zápasem, když se zpívala hymna. Od rána jsem to cítila. Myslela jsem, že to zvládnu, ale nezvládla. První set jsem nehrála svůj nejlepší tenis, nepohybovala jsem se dobře, ale možná mi to trochu pomohlo, že jsem tu sadu ztratila. Uvolnila jsem se, snažila jsem se doběhnout a vybojovat každý míč. Rvát se až do konce a jsem extrémně šťastná.

Je i pro tak zkušenou hráčku těžké se srovnat s tlakem okolí?

V průběhu let se to musíte učit, není to snadné, když 14 tisíc lidí křičí vaše jméno, tlačí vás, vy chcete ukázat to nejlepší a třeba vám to nejde. Ale máte lidi v zádech a oni vám pomůžou, tak jako dnes.

A win in her last-ever #FedCup tie!@BaraStrycova defeats Sofia Kenin 67(5) 61 64 in two hours 43 minutes to give the hosts a 1-0 lead in Prague. #FedCupFinal 🇨🇿1️⃣🆚0️⃣🇺🇸 pic.twitter.com/jGm3CpLjlb — Fed Cup (@FedCup) 10. listopadu 2018

Kolik jste toho na dnešek naspala?

Tři hoďky jsem si dala, ale byly to takové ty převalovačky. Všechno mi šrotovalo v hlavě. Měla jsem trochu obavu, abych zahrála aspoň sama pro sebe dobrý zápas, byla jsem strašně nervózní, slzy, hymna, byla jsem z toho vyjukaná.

Ve finálových zápasech teď máte celkovou bilanci 4:0, co vy na to?

To je dobrý. To jsem vůbec nevěděla. Pro mě je Fed Cup něco, co mě vyprovokuje hrát něco navíc. Necháte tam úplně všechno. Lidi mě hrozně ženou dopředu, pomáhají, nedovolují mi tam dělat zmetky. Nikdy jsem nehrála před větším kotlem.

Je pro vás hodně důležitá podpora fanoušků?

Lidé jsou úžasní. Byla jsem přes týden cvičit ve fitnessu, lidi mi tam klepali na rameno, že jsou na mě pyšní, což je hrozně fajn. Dostávám spoustu fajn sms zpráv a je to krásná podpora.

Ukázala jste, že na to pořád máte, když jste udolala o 13 let mladší soupeřku, ze které by jednou měla být hráčka minimálně první dvacítky...

Pro mě je super vidět, že tu kondici mám, jsem konkurenceschopná a jsem schopná takové hráčky porážet. Je to i ukázka toho, že správně trénuju.