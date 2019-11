Intimní zpověď tenisové krásky Ivanovičové: Balily mě hlavně lesby, ale jsem na ně alergická!

Bývalá tenistka Ana Ivanovičová nedávno oslavila dvaatřicáté narozeniny. K této příležitosti se pro britský deník Observer kráska rozpovídala o tom, co jí vadilo na tenisovém okruhu. Nikdy prý nebyla typ ženy, kterou by bavily večírky, bankety a s nimi spojené holdování alkoholu. Prý se s ní na nich navíc snažily intimně sblížit její lesbicky orientované kolegyně, což už Ivanovičové nebylo vůbec po chuti.

Na tenisový okruh vstoupila rodačka z Bělehradu v roce 2003. Za svou kariéru toho stihla hodně. Vyhrála French Open, zahrála si finále Australian Open, získala 15 titulů WTA, účastnila se olympiády v Londýně a stala se světovou jedničkou.

S dráhou profesionální hráčky bylo spojeno také mnoho povinností mimo kurt, a to včetně večírků pro tenisty a VIP hosty. Ty ale Ivanovičová v oblibě neměla. „Nikdy jsem nebyla typ člověka, co by rád chodil na párty. Balily mě tam hlavně ženy. Musím se přiznat, já jsem na lesbičky velmi alergická. Miluji muže," řekla bývalá profesionální sportovkyně.

V otevřeném rozhovoru pro deník Observer bývalá tenistka dále přiznala, že jejím největším snem bylo vyhrát Wimbledon. To se ale talentované sportovkyni nikdy nepodařilo. V turnajovém pavouku se nejdále dostala do semifinále v roce 2007.

„Za titul z Wimbledonu bych udělala cokoliv. Vzdala bych se své duše. Vlastně nevzdala, protože jí potřebuji. Taky bych za něj neobětovala svoje prarodiče, protože je moc miluji. Asi bych také nesnědla psa a ani bych se nekoupala nahá v Temži," žertovala Ivanovičová o tom, co by byla ochotná udělat kvůli trofeji z All England Clubu.

Srbská kráska s raketou ukončila kariéru v roce 2016. Téhož roku si vzala svého německého přítele, dnes už bývalého fotbalistu a mistra světa, Bastiana Schweinsteigera. V roce 2018 se sportovnímu páru narodil syn Luka.