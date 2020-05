Unikátní střet: Plíšková proti Kvitové. O koho se opřou?

V šestici kolem světové trojky Karolíny Plíškové je její dvojče Kristýna, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová a Nikola Bartůňková. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová má mít v družstvu Barboru Strýcovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou, Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a patnáctiletou naději Lindu Fruhvirtovou.

"Je to pro nás obrovská příležitost si zahrát unikátní turnaj. Jsem ráda, že máme v Česku tolik skvělých hráček, to se jinde ve světě nevidí. Určitě to bude divácky velmi zajímavé. S týmem už řešíme herní strategii a budeme dělat maximum pro vítězství. Určitě do toho dáme všechno, i přesto, nebo možná tím spíš, že je to charitativní akce," uvedla Karolína Plíšková v tiskové zprávě.

"Týmové soutěže mám moc ráda. Proto se těším na nový model a jsem zvědavá, co přinese," uvedla dvanáctá hráčka světa Kvitová. Čekat může něco na způsob českého ženského Laver Cupu. "Vedle zajímavých zápasů bude i zábava a legrace, kterou si jinak na turnajích logicky moc neužijeme."

Z šesti hráček bude na každý turnaj nominována čtveřice a náhradnice. Přenosy budou v televizi i na streamech. Zpočátku se bude hrát bez diváků, ale podle uvolňování opatření proti šíření koronaviru by časem do ochozů mohli být fanoušci vpuštěni.

Po turnaji na antukových dvorcích I. ČLTK u opraveného Negrelliho viaduktu se týmy dále utkají 23. až 25. června v Prostějově. Zbylé dva turnaje se budou hrát 11. až 13. července a 25. až 27. července na zatím neurčených místech.

Akci pořádají Nadace Tipsport, společnost Perinvest, agentura PR Stars a TK Plus. Každý odehraný míč ve všech utkáních bude oceněn 50 korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace Tipsport. Vítězný tým obdrží po sérii šek s částkou, kterou věnuje nadaci podle vlastního uvážení.

Tipsport Charity Cup je pro hráčky další možností, jak se rozehrát v sezoně přerušené kvůli nemoci covid-19. Český tenisový svaz pořádá pro muže i ženy sérii turnajů pro jednotlivce, která začne 26. května na Spartě, a soutěž smíšených družstev. Termíny všech akcí až na jednu výjimku nekolidují.