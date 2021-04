Šokující obvinění! Federer napadl mého syna, zuří Djokovičův otec

Osmatřicet grandslamových titulů získali dohromady Novak Djokovič a Roger Federer. Dvacet z nich vlastní Švýcar, osmnáct úřadující tenisový král. V padesáti vzájemných duelech naopak vede Djokovič, který jich vyhrál sedmadvacet. A vzhledem k tomu, že je o šest let mladší než jeho velký rival, dost možná ho brzy překoná i v počtu grandslamových vavřínů.

Nesmiřitelný souboj mimo kurt pořádně živí Djokovičův otec Srdjan, který do Švýcara pere celkem pravidelně. Naposledy si švýcarského velikána podal v rozhovoru pro srbská média, když Federera obvinil, že před 15 lety napadl jeho syna.

Důvod? "V Novakovi viděl konkurenci. Synovi bylo tenkrát osmnáct nebo devatenáct let a Federer na něj zaútočil. Dobře totiž tušil, že je to někdo, kdo je lepší než on. A to nesnesl," uvedl bez bližších detailů Srdjan Djokovič.

Federer? Špatný chlap

A osminásobného wimbledonského šampiona nešetří ani nadále. "Federer je samozřejmě výborný tenista, skvělý šampion, nejlepší hráč všech dob. Ale špatný chlap. A nejlepší už taky nebude dlouho," pálil nedávno do Švýcara otec světové jedničky.

Švýcar Roger Federer ve wimbledonském finále v roce 2019 se Srbem Novakem Djokovičem.

Andrew Couldridge, Reuters

Djokovič starší navíc našel i důvod, proč Federer na prahu čtyřicítky stále hraje. "Nadal a Novak jsou těsně za ním a on se s tím nedokáže vyrovnat. Prostě nechce přijmout, že budou lepší než on."

"Můj syn bude brzy nejlepší tenista všech dob. Média si to sice nemyslí, neustále na něj útočí, ale bude to tak. Nikdy se už neobjeví tak skvělý hráč, jakým je Novak," nepochybuje o svém synovi Srdjan.