Málem mi medaile přimrzla k zubům, smála se Vítková

Vysmátá mávala do kamery a pravou rukou se pomazlila s bronzovou medailí za třetí místo z biatlonového sprintu na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Rychle však skryla prsty do rukavice. Čeká reprezentantka Veronika Vítková v neděli za bouřlivého aplausu korejských fanoušků absolvovala slavnostní vyhlášení, po němž juchala s první individuální medailí kariéry z velkého závodu. „Ale už se těším do tepla a na odpočinek,“ přiznává devětadvacetiletá reprezentantka.