ZOH ON-LINE: Zaútočí biatlonisté na další medaili? Hokejisty vyzvou Američané

Slovenský taneční pár Lucie Myslivečková - Lukáš Csolley - v akci. Probojoval se mezi dvacítků párů, které tančily o medaile a dvojice si to na ledě moc užívala.

Smíšená štafeta byla v minulých letech výkladní skříní českého biatlonu se spoustou úspěchů včetně stříbra ze Soči a titulu mistrů světa z Kontiolahti z následující sezóny. V posledních sezónách však Češi v mixu vycházejí naprázdno a v úvodu Světového poháru dojeli až třináctí. Navázat na někdejší slávu se pokusí tři zkušení olympijští medailisté Veronika Vítková, Michal Krčmář a Ondřej Moravec spolu s teprve jednadvacetiletou debutantkou Markétou Davidovou.

Slovenští hokejisté se snažili zapomenout na porážku od Američanů v základní skupině, ale nepovedlo se jim to. V duelu se zámořským soupeřem doplatili na vyloučení a prohráli 1:5. Hvězdou utkání byl Donato, autor dvou branek. Dvakrát se do slovenské sítě trefil i v základní skupině. Ve hře bude i dalších šest týmů (Slovinsko - Norsko, Finsko - Korea a Švýcarsko - Německo), Češi, Kanaďané, Švédi a Rusové mají díky přímému postupu do čtvrtfinále den volna k dobru.

Zkompletuje Frenzel zlatý double?

Němec Eric Frenzel bude usilovat o sdruženářské double v kombinaci velký můstek - běh na 10 kilometrů. Vyhrát oba závody na jedněch hrách zatím dokázal jen Fin Samppa Lajunen v Salt Lake City v roce 2002. Frenzel v této sezóně nijak nezáří, vyhrál jen jeden ze čtrnácti závodů, ale na vrchol sezóny se stejně jako v Soči připravil skvěle. Podobně jako v prvním závodě bude jeho největším rivalem lídr Světového poháru Japonec Akito Watabe. V konkurenci nejlepších se nechce ztratit ani české kvarteto ve složení Portyk, Dvořák, Pažout, Daněk.

K volnému tanci nastoupí z první pozice Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir. Olympijští šampióni z Vancouveru a stříbrní ze Soči předvedli nejlepší krátký tanec v novém světovém rekordu. Jejich náskok je však minimální a dvojnásobní mistři světa Gabrielle Papadakisová s Guillaumem Cizeronem z Francie mají letos silnější volný tanec.

K zajímavému "sestrovražednému" boji se schyluje v závodě ženských dvojbobů. Kanadská pilotka Kaillie Humphriesová a brzdařka Heather Moyseová budou bojovat o třetí zlato za sebou, ale každá v jiném bobu. Moyseová totiž po Soči ukončila kariéru, ale loni v prosinci v 39 letech oznámila návrat. Humphriesová si však mezitím zvykla na novou partnerku, bývalou překážkářku Phylicii Georgeovou, a letos s ní vyhrála Světový pohár. I Moyseová se však na hry kvalifikovala s novou pilotkou Alysií Risslingovou.

Hokejistky čekají zápasy o 5. a 7. místo, v soutěžích mužů i žen pokračuje olympijský turnaj v curlingu, na programu jsou rovněž závody v U-rampě a medaile se budou rozdělovat také v týmové štafetě na 3000 metrů žen v shorttracku.