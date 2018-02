Bláznili jsme. A pak zápas možná nezvládli v hlavě, litoval Červenka zmařené šance na bronz

Za zády mu povykovali s bronzovými medailemi na hrudi rozdovádění hráči Kanady, útočník české hokejové reprezentace Roman Červenka o to hůře snášel bolest z prohry v utkání o 3. místo na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Bitvy pod pěti kruhy absolvoval potřetí. Ve Vancouveru 2010 i v Soči 2014 končil s národním týmem ve čtvrtfinále. Při korejském turnaji se dostal až mezi nejlepší čtyři, vysněnou medaili přesto nezískal.

Roman Červenka slaví gól do sítě Kanady.

Společně s kapitánem Martinem Eratem jste byli jediní dva v českém výběru, kteří už v minulosti absolvovali turnaje na zimních olympijských hrách. Jaký pro vás byl Pchjongčchang?

Myslím, že jsme hráli dobře, ale k čemu to je. Medaili nevezeme. Prožívám turnaj pochopitelně jinak než ve čtyřiadvaceti. Stál nás hodně dřiny, jsme unavení a nemáme nic. Uvědomuji si, že další šanci získat medaili na olympijských hrách už možná mít nebudu. Snažil jsem se odvést na ledě maximum. Ale to všichni kluci. Nezvládli jsme to možná v hlavách.

V čem byl největší problém sobotní bitvy o bronz?

Nemůžeme dostat šest gólů v tak důležitém zápase, těžko se pak vyhrává. Nemohli jsme si myslet, že Kanadě vstřelíme sedm branek. Myslím, že v semifinále jsme hráli dobře, a byť to neskončilo naším postupem, tak jsme měli dobrý pocit ze hry. Ale první třetina proti Kanadě... Strašně nás mrzí výkon během úvodních dvaceti minut. Nabídli jsme soupeři tolik šancí, co jsme nenabídli všem soupeřům v celém průběhu turnaje.

Přitom čtyři vstřelené branky vysoce překročily český gólový průměr z předešlých utkání na turnaji...

Měli jsme v paměti, že jsme na dvou světových šampionátech nedali v semifinále a následně při utkání o bronz branku, tak jsme chtěli být produktivní. Ale stejně jsme si říkali, že musíme hrát z defenzivy a vyhrát zápas na jeden či dva vstřelené góly. Začátek byl ale špatný.

Bylo v silách týmu po první nevydařené třetině ještě na vývoj skóre reagovat?

Je fakt, že když jsme se dokázali vrátit do zápasu, hned nás zmrazili další trefou. Pořád jsme Kanaďany z pohledu skóre jen naháněli. Celý turnaj nás zdobila dobrá obrana, a když hrajeme o medaili, dostaneme šest gólů.

V divokém závěru jste skóre ještě korigovali a oživili naději na vyrovnání. Bylo to reálné?

Já jsem cítil, že bychom potřebovali kontaktní gól. Jenže my jsme jen dostávali. Na psychiku strašně těžká situace. Ale vše se prostě odvíjelo od první třetiny. A upřímně ten náš vstup nechápu. Nevím, co jsme bláznili.