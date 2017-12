RECEPT: Běžecká vánoční příprava - netradiční slané cukroví

Nemusí to být nic složitého. Jen pozor, pokud si chcete hlídat tajli, slané „cukroví" neobsahuje sice cukr, nicméně i zde je mouka, tuk a pořádná dávka soli. Slané a tučné jsou i sýry. Platí tu tedy prakticky totéž, co o jakýchkoli slaných sušenkách nebo třeba o chipsech: skvělé jako pochutina, ale nepřecpat se... a větší prohřešky pokud možno vyběhat.

Vánoční sušenky z listového těsta

Pro ty, kdo se neradi patlají s těstem, tu jsou vykrajované sušenky z listového těsta. Listové těsto vyválíme a vykrajujeme z něj tvary – stromečky, zvonečky, hvězdičky... zkrátka co máte a na co máte (chuť). Narovnáme na plech, každý kousek potřeme vejcem a posypeme troškou soli. Pro rozdílné barvy i chutě dále zdobíme kmínem, sladkou (i pikantnější) paprikou, kurkumou, strouhaným sýrem, bylinkami. Pečeme lehce dozlatova. Když se zadaří, kousky trochu nabydou.

Slané „rafaelo" z plísňového sýra

Zástupce nepečených druhů jsou sýrové kuličky, které dělá moje maminka. K nerozeznání připomínají sladké rafaelo známého italského výrobce. Potřebujeme k tomu 400 g tvrdého strouhaného sýra, 1 - 2 měkký tavený sýr,150 g Nivy a dále kečup, křen, kokos a česnek. Tvrdý sýr smícháme s měkkým sýrem a nastrouhanou Nivou, aby vznikla hmota, ze které můžeme tvarovat kuličky. Rozdělíme na třetiny, přičemž do jedné vmícháme kečup, do druhé jemně nastrouhaný a citrónovou šťávou ochucený křen. Do třetí pak vmícháme utřený česnek. Tvarujeme kuličky, které obalíme ve strouhané kokosové moučce. Před podáváním necháme vychladit. Meze se ale nekladou ani dalším variacím s bylinkami či kořením různých barev.

Tři z jednoho

Potěšte své hosty slaným lineckým, pracnami nebo třeba rohlíčky. Výhodou je stejný základ na těsto, k němuž se již jen v každém z druhů něco málo přidá. Ze 400 g hladké mouky, 330 g másla, dvou žloutků, 6 lžic šlehací smetany a dvou lžiček soli zpracujeme těsto. Všechny ingredience můžete nasypat též do domácí pekárny a zvolit program na přípravu těsta. Hotové těsto dáme na hodinu do ledničky, poté třetinu odebereme.

Nejvíce práce bude s lineckým. Těsto rozválíme a vykrájíme kolečka, kytičky či hvězdičky – polovinu celou, z druhé poloviny vykrojíme střed. Místo marmelády nám tu poslouží kolečka salámu. Protože však salám poněkud postrádá lepivé vlastnosti marmelády, potřeme plná kolečka rozšlehaným vejcem a totéž provedeme i s vrchními kolečky, která tím pádem potřeme z obou stran. Poskládáme na plech s pečicím papírem a pečeme při 180°cca čtvrt hodiny.

Zatímco se linecké peče, odeberte druhou třetinu a pusťte se do rohlíčků. Do rohlíčkového těsta zapracujte 50 g jemně nastrouhaného parmazánu (nebo drť). Vytvarujte rohlíčky (ničím je nepotírejte) a pečte čtvrt hodiny, ne déle. Lépe bledé než spečené. Nechte částečně vychladnout. Do mističky nasypte sladkou papriku, milovníci pikantních chutí si mohou trochu „šlehnout". Rohlíčky se krásně vybarví.

Do poslední části těsta zapracujte pytlíček (100 g) nadrcených slaných buráků a trochu papriky. Napěchujte do formiček na pracny (netřeba vymazávat) a pečte 20 minut při 160 °C. Vyklepnuté pracny můžete obalit ve zbytku parmazánu.

Dobrou chuť a veselé Vánoce!