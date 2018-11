Viry znovu útočí! Jak se jim bránit v podzimním počasí?

Podzim je kromě jiného také období zvýšeného výskytu všelijakých rýmiček, nachlazení, chřipek. Běžci často řeší dilema, zda se už cítí natolik špatně, že si mohou ospravedlnit vynechání pravidelného tréninku. Někdo má tendenci se šetřit výrazně více než jiný. Co na toto kontroverzní téma říkají lékaři?

Každý z nás je trochu jiný a každý z nás snáší zátěž nebo dokonce chorobu jinak. Ne všichni jsme Ron Hill, který běhal bez přestávky každý den po více než 52 let, a to bez ohledu na nějaké nachlazení, rýmu, operaci chodidla nebo prasklou hrudní kost při dopravní nehodě. Jeho zastavily až problémy se srdcem v 78 letech. My bychom podle lékařů měli zastavit i kvůli „banálnějším" věcem.

Pokud je ve hře pouze rýma, lze jednodušší trénink absolvovat. Viry, které rýmu způsobují, mají rády studené a vysušené sliznice. To jim pomocí tréninku nedopřejeme, naopak. Běh nás prohřeje a v případě, že dbáme na pitný režim, také dobře zavodní. Zároveň se zlepší prokrvení nosní sliznice, naše teplota mírně vzroste a postará se o to, aby viry masivně umíraly. Lékaři ale opět zdůrazňují, že trénink má být lehký, uvolněný. Zátěž se má pohybovat v mírných intenzitách, tempa mají být spíše pomalá, distance kratší. Před i po běhu bychom měli dbát na dobrou hydrataci. V žádném případě se s chorobou nepouštějte do fyzicky náročného cvičení!

Pokud si nejste jisti, zda jde pouze o rýmu, či něco horšího, nabízejí jednoduchou pomůcku: Pokud máte kromě „nemocného" pocitu také bolesti v končetinách a horečku, určitě už nepodnikejte nic jiného než návštěvu postele, případně lékaře. Přechodit nemoc může znít hrdinsky, zánět srdečního svalu, který si svým počínáním můžete také přivodit, z vás ovšem žádného idola dospívající mládeže neudělá.

Chřipku ani další infekce už nevyběhávejte, ale počkejte s dalším tréninkem až do úplného uzdravení. Pokud se cítíte špatně, máte bolesti končetin, vyšší teplotu, bolesti v krku, nateklé uzliny a podobně, od dalšího tréninku upusťte a dejte tělu čas na zotavenou. Jinak by se mohla infekce rozšířit na další orgány a čas bez běhu by se tak výrazně prodloužil.

Prevence

Samotné běhání až do určitého stupně zatížení působí jako podpůrný prostředek na naši imunitu. Přiměřené běhání je dobrou prevencí. V období chřipek a nachlazení uděláte také dobře, budete-li si často mýt ruce, zvláště pokud se pohybujete mezi větším množstvím lidí. O otužování jako imunitní superbombě nemůže být sporu. Na našich stránkách jsme pro vás o něm připravili celý seriál. V době, kdy už běží topná sezona myslete také na časté větrání, výměnu vysušeného vzduchu plného choroboplodných zárodků za čerstvý vzduch nasycený kyslíkem. Častý pohyb na čerstvém vzduchu má samozřejmě také výrazný pozitivní efekt. A v neposlední řadě bychom neměli zapomínat ani na vyváženou stravu s dostatkem vitamínů a tekutin.