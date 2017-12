TRÉNINK: Vánoční vyprošťovák, co vás překvapí

Jeden britský trenér mu říká volně přeloženo Vyprošťovák. Prý před tímto běžeckým tréninkem uteče jakákoli opice... Tak můžete vyzkoušet. Trénink je ale vhodný a prospěšný i zarytým abstinentům. Ty určitě překvapí také.

Trénink vypadá jednoduše a jeho strukturu si dobře zapamatujete. Jestli bude jednoduché jej také absolvovat, to posuďte sami. A ne, nemusíte se kvůli tomu ožírat, abyste si ho mohli další den zaběhnout. Ani my jsme to v redakci neudělali. Ale pokud přeci jen budete mít nějakou takovou blízkou zkušenost, budeme určitě moc rádi, když nám napíšete, jak to celé dopadlo. Zkušenost by to mohla být opravdu velice zajímavá...

Jako každý správný trénink i tento začíná řádným rozklusáním. Dejte rozběhání 12-15 minut. Pak se můžete pustit do sestupné pyramidy:

8 minut na maximum + 1,5 minuty pomalý výklus 7 minut na maximum + 1,5 minuty pomalý výklus 6 minut na maximum + 1,5 minuty pomalý výklus 5 minut na maximum + 1,5 minuty pomalý výklus 4 minuty na maximum + 1,5 minuty pomalý výklus 3 minuty na maximum + 1,5 minuty pomalý výklus 2 minuty na maximum + 1,5 minuty pomalý výklus 1 minuta na maximum

Následuje opět zhruba čtvrthodinový výklus na uvolnění. V ideálním případě byste měli trénink odběhat s rostoucí intenzitou. To znamená, že každou následující svižnou část byste měli běžet o něco rychleji až celý trénink vygraduje minutovkou „na plech".

Celý trénink tak zabere hodinu, hodinu a pár minut k tomu. Není tedy ani úplně nejdelší, ani úplně nejkratší, přesto bude patřit k těm nejvýživnějším, když do něj opravdu dáte všechno. S jeho pomocí se vám nejspíš podaří vyběhat i opici. Kdybyste ale žádnou zrovna neměli, zapracujete alespoň trochu na svém závodním tempu.

TIP: Pokud si netroufáte hned na celý trénink nebo patříte spíše mezi začátečníky, nemusíte se tohoto tréninku hned vzdávat! Zkuste jen sestupnou pyramidu začít od nižších pater. I třeba trénink 5-4-3-2-1 minuta maximálního úsilí udělá dobrou práci.