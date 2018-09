TEST: Trailové běžecké boty Mizuno Wave Ibuki ‒ japonský trailový „dech“

Kde běháš? Hm. A silnici taky? Chápu. A jak rychle? To je fofr. A to každý den? Hm, dobrý. A co došlap? Neutrální. Oblíbená trasa, maximální vzdálenost, rychlost, došlap, vzhled. Proměnné, které vstupují do rozhodování o výběru bot. Samozřejmě mluvíme o obuvi běžecké, ale i tak máme co dělat, abychom si vybrali tu pravou. Nemusíme si ji vybírat na celý život, nemusíme s ní jít k oltáři, ale můžeme být přinejmenším spokojeni na každém kilometru. Zkusme to tentokrát s touhle.

Testovat trailový boty? Já, která běhá z 99 % po silnici? No dobře, barvu mají vážně pěknou, šedou s tyrkysovou, tak uvidíme, co Mizuno Wave Ibuki zmáknou. Při obouvání zjišťuji první vlastnost. Jsou širší, i když mám stejnou velikost jako jiných bot této značky, musím boty více utáhnout. Začínám s nimi opatrně, nejdříve je provětrám na procházce, vezmu je na polní cesty, na kameny, občas popoběhnu, poskočím, ale nebudu to přehánět, dneska už mám odběháno. První dojem je jenom jeden a je skvělý.

Druhý den je zkouším na devět kilometrů volného běhu. 60 % asfalt, 40 % terén v podobě lesa a zpevněných cest, 4:50 min/km. Na silnici tvrdší, v lese sedí perfektně, stejně jako na kamenité cestě. Tam jsem hned pochopila výhodu tvrdosti, kameny nejsou cítit, bota perfektně drží i na nerovném povrchu. Chcete-li vyjádření dle odborného slovníku, je to díky podešvi X10, která má speciální dezén pro vynikající trakci. Prostě skvěle tlumí nárazy a zaručuje pevný krok v jakémkoli terénu. A abyste si mohli tu X10 představit, je to odolná karbonová guma, která se umisťuje na její nejzatěžovanější, patní část podrážky. Osobně vidím hlavní výhodu v celistvé podrážce, do které se vám nezabodne šiška ani kámen a vy nemusíte zastavovat, abyste z boty tyto nežádoucí útvary vyndávali.

Trailové běžecké boty Mizuno Wave Ibuki - detail podrážky.

Třetí den jsem již volila 80% terén, les, kopečky, kameny. Bota mi podržela skvěle. V tempu 4:57 min/km se mi občas noha v lese zvrtla do strany, ale v Ibuki nedošlo k úrazu. Bota seděla, na silnici jsem si zamakala víc, ale pokud nechcete trhat asfalt, v klidu tam v nich vyběhněte. Čtvrtý den jsem měla kvalitu, kterou jsem šla v Mizuno Hitogami, dle informací výrobce váží 225 gramů, Wave Ibuki 275 gramů. Rozdílem je půlka sáčku gumových medvídků na každou nohu navíc. Na výklus jsem se však přezula do Ibuki, pršelo, tak jsem chtěla zkusit mokrý asfalt a mít také možnost srovnání. Rozdíly byly markantní, což je jasné ‒ závodní a terénní bota. Ibuki nohu drží mnohem pevněji, což na asfaltu nepotřebujete, ale v terénu to je výhoda, řekla bych absolutní. A na mokru? Drží, nekloužou.

PLUSY celistvá podrážka, už žádné vyndávání kamínků z podrážky podešev tlumící nárazy žádné zvrtnuté kotníky prodyšnost MÍNUSY na asfaltu se pronesou v porovnání se silničním modelem méně prodyšná HMOTNOST 275 gramů (dámské) CENA 2690 korun

Ibuki mají další řadu technologií, ale v podstatě máte všechny popsány. AIRmesh zajišťuje prodyšnost, Wave kombinuje stabilitu a odpružení, které ještě umocní lehká mezipodešev EL8. Za mne to jsou ideální boty pro běhání na cyklostezkách, do lesa, vzala bych si je i do hor a nestyděla bych se v nich jít na kafe, pokud bych neměla náladu na podpatky. Kdo chce botu, v které bude moci popoběhnout i po silnici, která dobře vypadá a v lese podrží, jděte do Ibuki. Kdo by chtěl navíc nepromokavou variantu, jděte do verze Ibuki s přívlastkem GTX. Jak název vypovídá, mají navíc Gore-Tex. Sama se těším, až je zkusím na sněhu a náledí.

Trailové běžecké boty Mizuno Wave Ibuki v celé parádě.

