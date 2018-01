TEST: Skládací běžecké hole Leki Micro Trail Pro – vaše opora v nejtěžších chvílích

V běžeckém světě existuje kupodivu pár věcí kontroverznějšího ražení. Třeba přístup k tréninku v průběhu roku. Někdo například v zimě neběhá. Někdo zase nemá rád hydratační vaky a říká, že jsou k ničemu. Někdo věří na kompresi a jiný zase ne. Běžecké hole patří do podobné kategorie. Existují dva poměrně vyhraněné tábory ‒ jedni je milují a druzí je... nepoužívají. Ale možná jsou to jen ti, co neběhají v zimě, nesnáší vaky ani kompresky. Mrzouti! Vy si ale s námi pojďte otestovat nové hole. A klidně v zimě. Možná v nich najdete nečekanou oporu.

Z určitého úhlu pohledu existují dvě skupiny holí: Ty, jejichž délka je proměnlivá díky třeba jen částečné teleskopické úpravě, a ty, jejichž délka je fixní. Každý typ má něco do sebe. Zatímco hůlky s proměnlivou délkou můžete sdílet i s ostatními členy rodiny s jinou tělesnou výškou, hole s pevnou délkou jsou navázány prakticky pouze na konkrétního uživatele odpovídající výšky. Proměnlivé hůlky jsou v důsledku potřeby více materiálu těžší, fixní lze odlehčit na nezbytné minimum. Proměnlivé si můžete teoreticky i vy sami na trati upravovat „na míru" podle toho, běžíte-li zrovna z kopce nebo do kopce, případně v prudkém traverzu. Ale dělá to někdo doopravdy ‒ při závodech? Nemyslím si. Je to úkon navíc, který vám buďto sebere část pozornosti, což v terénu může mít neblahé následky, nebo vám ubere na rychlosti, když se při štelování nebudete mít chuť přerazit o nejbližší kámen.

Nové Micro Trail Pro na dilema reagují chytře, jednoduše a elegantně. Rukojeť je u nich prodloužena o další celou délku. Komfortní jemný korek prodloužení nese vroubkování pro lepší úchop a kromě výborné tepelné izolace poskytuje i za mokra značně neklouzavou plochu. Hole kupujete na míru, takže by vám měly skvěle sedět při běhu rovinatým i méně rovinatým terénem do určitého sklonu. Pokud jste náhle nuceni zabrat do prudkého kopce a hůlky jsou na to už příliš dlouhé, jednoduše přehmátnete o rukojeť níže. Totéž platí v traverzu, kdy spodní hůl potřebujeme delší a horní (ke svahu) zase kratší. Dolní hůl ponecháme v plné délce, horní přehmátneme na nižší úchop a ‒ voilà! hned je zase všechno tak, jak má být.

JAK ZVOLIT SPRÁVNOU DÉLKU? tělesná výška * 0,68 při rozdílu ve výsledku do 2,5 cm zaokrouhlujeme směrem dolů Příklad : Běžec o výšce 180 cm: 180 * 0,68 = 122,4. Z dostupných velikostí volíme 120.

O kvalitách produktů německé značky, jejíž výrobní závod sídlí v České republice, není třeba se příliš rozepisovat. Každý, kdo někdy zainvestoval do nějakého sportovního vybavení LEnhart-KIrchheim, má jasnou představu. V případě pochybností se můžete podívat, s čím jezdí třeba biatlonistka Gabriela Koukalová.

Micro Trail Pro v sobě snoubí tyčovinu z karbonových vláken, odolné a spolehlivé nerezové spojky, vyměnitelné hroty, rukojeti se systémem přichycení poutek Trigger Shark a to všechno propojené potaženým pevným lankem s napínacím mechanismem. Součástí jsou i dobře padnoucí „rukavičková" poutka. Není tak možné hole v rychlosti ztratit, třeba když se vám zaseknou do bláta nebo skřípnou v ledu.

PLUSY lehká a pevná konstrukce výborně zpracovaná prodloužená rukojeť systém uchycení rukaviček je rychlý a spolehlivý možnost rychlé změny/výměny hrotů množství kompatibilních rukavic na různá roční období pěkný design přepravní sáček MÍNUSY hole s fixní délkou je nutné vhodně vybrat HMOTNOST 363 gramů (samotné hole) 39 gramů (2x poutko) 23,8 gramu (pouzdro) 84 gramů (rukavice) CENA 4190 korun (hole)

Systém skládání je jednoduchý, rychlý a účinný. Opticky je hůl rozdělena na tři kusy, ovšem díl s rukojetí je složen ze dvou trubicových dílů zasunutých v sobě. Jejich roztažením přitisknete zbývající díly k sobě a po zacvaknutí pojistky se ze skládačky stává pevná jednotka. „Žraločí spoušť" je snadno dostupná a obsluhovatelná palcem, takže po krátkém zácviku budete schopni nacvaknout a vycvaknout poutka nebo rukavice doslova okamžitě. Systém má zároveň propracované, ale velmi jednoduché technické řešení, takže zdatně odolává poruchám či potížím například při zanesení sněhem. Pokud budete hole intenzivně používat, po nějaké době se asi nevyhnete výměně hrotů. Ani to není problém. Náhradní díly jsou dobře dostupné.

V základním balení najdete řemínky ve formě „polorukavic". Kolem zápěstí je pevně utáhnete pomocí suchého zipu. Pásek přes palec nese očko pro zachycení v systému Trigger Shark. Když je ale zima větší než malá, budete potřebovat rukavice. Jednou možností je navléknout si nějaké prsťáky a přes ně pak originální řemínek. Druhou možnost nabízí sám výrobce. V nabídce najdete také několik druhů rukavic s integrovaným systémem přichycení. Na fotkách k článku je zobrazený model Nordic Lite Shark Long s prodejní cenou 1290 korun.