TEST: Trailové boty Reebok All Terrain Craze ‒ univerzální aligátoři žeroucí bahno vašich cest ke snídani

Určitě jste už také zažili ten neskutečný pocit, kdy se probudíte na dovolené v nadmořských výškách větších než malých, mezi skalami či horami a nohy vás svrbí tak, že musíte do probouzející se přírody mezi ty uřvané ptáky a smrdící kytky plných alergenních látek vyběhnout ještě před snídaní. Takové pocity lze slovy jen těžko zachytit. Vaše chodidla by ale při odrazu i dopadu na proměnlivém terénu měly dobře zachycovat podrážky pořádných terénních bot. Budou All Terrain Craze těmi vyvolenými?