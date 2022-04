Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové v pátek prohrály s Fenerbahce 74:83 a při páté účasti ve Final Four počtvrté za sebou neuspěly v semifinále. Do boje o titul se dostaly jen v roce 2015, kdy doma v Praze turnaj vyhrály.

USK nastoupil do boje o třetí místo bez španělské opory Márii Condeové. Druhá nejužitečnější hráčka tohoto ročníku soutěže si poranila v semifinále proti Fenerbahce rameno. Pražanky sice v úvodu zastavily nástup soupeře a otočily duel z 0:5 na 8:7, poté se ale musely obejít bez rozehrávačky Teji Oblakové. Tu trefila při souboji pod košem loktem do obličeje Kahleah Copperová a slovinská reprezentantka musela odejít na ošetření do kabin.