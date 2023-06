Trenér Svědík chce až šest nových hráčů. Návrat Cicilii do Slovácka si dovede představit

Jakou máte v tomto směru představu?

Byl bych rád, kdyby přišlo pět až šest nových hráčů. Máme totiž v týmu dost starších fotbalistů a musíme se připravit na postupnou obměnu. Vedení klubu jsem i napsal konkrétní jména. Uvidíme, co se podaří.

Není to na Slovácko až příliš maximalistická představa?

Mým cílem je, aby mužstvo bylo lepší. Mohou přijít samozřejmě kupříkladu tři hráči, ale to by už tak výrazné okysličení nebylo. V minulé sezoně jsme se probojovali do skupinové fáze Konferenční ligy, z čehož klub ekonomicky profitoval. Myslím, že by bylo vhodné do kádru investovat a přivést fotbalisty s perspektivou. Mezi nimi by měli být dva útočníci. Jeden, který je na tom dobře silově, druhý by na tom měl být slušně rychlostně. Potřebujeme i hráče do středu zálohy a na kraje hřiště.

Jak složité je potenciální posily do Uherského Hradiště přilákat?

Není to pochopitelně jednoduché. Hráči z Čech většinou upřednostňují Prahu a okolí. Pro nás je to ještě těžší i kvůli tomu, že Hradiště je malé město. Poslední sezony se ale pohybujeme v popředí ligové tabulky, takže máme podle mého mínění co nabídnout.

Gólman Heča, který se vrátil ze Sparty, už ale ve Slovácku v minulosti působil. Co si od něj slibujete?

Jsem za něj rád. Počítáme, že bude naší brankářskou jedničkou. Trénuje s námi sice ještě i Filip Nguyen, jeho odchod je ale v jednání.

Kdo další už ve Slovácku působit nebude?

Obránce Šimko, jemuž skončila smlouva, a útočník Ondra Šašinka, kterému vypršelo hostování.

A co záložník Trávník, jehož jste měli zapůjčeného ze Sparty?

Začal přípravu s námi. My i on máme zájem, aby u nás pokračoval. Bude ovšem záležet na financích. Kdyby nás to mělo stát kupříkladu deset milionů korun, tak by to bylo nad naše možnosti. Takovou částku bychom byli schopni dát jen za kvalitního útočníka.

V této souvislosti se proslýchá, že by se mohl do Slovácka vrátit urostlý Cicilia, který před rokem odešel za poněkud podivných okolností. Dovedete si to představit?

Ale ano. Ta situace byla tehdy dost složitá, avšak rozumní lidé si jsou schopni různé věci vyříkat. Ty dvě sezony, co u nás Cicilia hrál, jsme i jeho zásluhou skončili pokaždé čtvrtí. Velká výhoda by byla, že by se jako cizinec nemusel u nás už adaptovat.

Postrádáte na startu přípravy některé hráče stávajícího kádru?