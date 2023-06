Horňák po postupu: Konec ve Spartě mě rozladil, nekousal jsem to dobře. Žižkov mi dodal jiskru

Jak těžké bylo připravit tým na dnešní zápas?

Z mého pohledu velmi těžké. Po takovém čtvrtém, pátém jarním kole jsme věděli, že zřejmě půjdeme do baráže. Pak před námi bylo deset zápasů, my museli kluky nějakým způsobem motivovat, pořád je připravovat na ten vrchol, který nás čekal. Ale máme natolik zkušený a silný tým, že hráči si to sami uvědomovali. Vidina postupu nás hnala dopředu, odvetné utkání bylo jedno z nejlepších, které jsme odehráli.

Jaká to byla sezona pro vás osobně? V zimě jste skončil u rezervy Sparty, teď slavíte postup se Žižkovem.

Hodně zvláštní. Ze Sparty jsem odcházel velmi rozladěný, nekousal jsem to dobře. Jsem rád, že přišla nabídka z Viktorky, dostal jsem do sebe jiskru a energii. Poznal jsem, že kluci jsou charakterově velmi poctiví, všichni jsme si šli za postupem. Trošku jsem se bál, abych jim to nezkazil, protože když jsem přišel, vedli jsme tabulku o devět bodů. Ale povedlo se, bylo to fajn a kluci jsou báječní.

Kdy se s hráči znovu sejdete? Zbrojovka Brno začne už v pondělí, vás ale asi čeká nějaké volno...

Samozřejmě. Přípravu začneme po čtrnácti dnech, kluci si potřebují odpočinout nejen fyzicky, ale i psychicky, byli pod velkým tlakem. Řekl jsem jim, ať odjedou někam na kraj světa a nemyslí vůbec na fotbal.

Jak se vám v trenérském tandemu spolupracovalo s Václavem Kotalem?

Velmi dobře. Známe se ze Sparty, trošku jsme se tam střídali ve funkcích. On byl u béčka, já u áčka, pak jsem šel do béčka já a on k áčku. Venca je velký odborník, pomáhá nám při zápase, je nad tribunou. Přináší nám poznatky, které my přímo ze hřiště nevidíme. Navíc vidí fotbal podobně jako já.

Poslední týdny pro vás musely být těžké, protože působíte i u reprezentace U21, která se chystá na evropský šampionát.

Bylo to pro mě opravdu složité. Musel jsem dělat pravidelnou přípravu s trenéry U21, zároveň jsem byl každý den tady. Na Žižkově mám hlavní práci, nechtěl jsem, aby kterákoliv ze stran mohla říci, že se jí nevěnuji. První cíl mám za sebou, teď bychom chtěli uspět s národním týmem.

Jaké máte na Žižkově ambice pro příští sezonu?

Prvořadým cílem by mělo být se zachránit a zkonsolidovat tým, aby byl konkurenceschopný. Nejdůležitější pro nás je, abychom dokázali pravidelně vyhrávat.

Máte už vyhlédnuté nějaké posily?