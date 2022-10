Ani dvě výhry nemusí stačit. Slavia bude v Kosovu odvracet blamáž. Český fotbal už tu jednou zaplakal

Pokud by dnes Sivasspor porazil Kluž a rumunský tým v posledním kole svalil Ballkani, mohl by se nejúspěšnější český pohárový vyslanec z posledních let snažit, jak by chtěl, ale jeho putování v Konferenční lize by skončilo senzačně už na podzim. Za takové konstelace výsledků by neprošel do jarního play off, ani kdyby dvakrát vyhrál.